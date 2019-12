Novosti online | 14. decembar 2019. 17:28 | Komentara: 0

Ipak, majka je na ročištu majka tvrdila da je njena kći sklona lažima i da je u neku ruku sama kriva što joj se to desilo, ukoliko joj se desilo.







G. I. (65) iz Leskovca osuđen je na godinu dana zatvora zbog krivičnog dela nedozvoljene polne radnje nad detetom od 11 godina, za koje je zaprećena kazna i do 8 godina zatvora, a prema izjavi devojčice ovaj Leskovčanin je sa njom imao i oralni seks u trajanju od dve godine.G. I, inače otac troje odrasle dece, po zanimanju komercijalista sa višom Trgovinskom školom, dalji je rođak svoje seksualne žrtve.On je nad devojčicom, prema njenim iskazima, počeo da vrši nedozvoljene polne radnje i upražnjava s njom oralni seks od njene 9. godine, tokom pune dve godine, sve dok njena baka nije otkrila zločin, zatekavši ga kako devojčicu drži na kolenu, pridržavajući je jednom rukom, dok mu je druga ruka bila u njenom međunožju. Istovremeno je kroz prozor videla kako njenu unuku osuđenik ljubi u usta, gurajući joj jezik u usta, i liže joj obraze.Bilo je to krajem 2015. godine. Preneražena baka i rođaka je ušla u kuću, otrgla dete iz kandži seksualno nastranog čoveka od tada 61 godinu i rekla: "Sram te bilo, šta to radiš?". Istrgla je unuku iz njegovog zagrljala i odvela kući, u komšiluk.Devojčica je usput molila baku da ne kaže ocu jer se bojala njegove reakcije. Međutim, baka nije mogla da izdrži, pa je kasnije 5 do 6 dana od te nemile scene sve ispričala sinu, a on odmah slučaj prijavio policiji i Centru za socijalni rad.Tek tada je počelo da se odmotava dugačko klupko pa je ceo jedan tim, sastavljen od stručnjaka, radeći na slučaju došao do saznanja da je G. I. devojčicu dve godine seksualno zlostavljao. Ovaj tim je ocenio da devojčica u toj životnoj dobi nije u potpunosti bila svesna šta se događa, ali je znala da nešto nije u redu zbog toga što je muškarac sa 60 i kusur godina ponavljao da ne sme nikome da priča jer se za to ide u „apsu“.Optuženi G. I. do kraja suđenja nije priznao krivicu, već se branio time da ga je devojčica volela kao oca i da su se prilikom pozdravljanja ljubili u oba obraza, što se, kako je naveo, desilo i 24. novembra 2015. godine jer je, navodno, dete bilo oduševljeno kada joj je on pokazao kako radi mišolovka, pa da je baka devojčice pogrešno izvela zaključak.Devojčica koju je G. I. seksualno uznemiravao dve godine i sa njom imao oralni seks, dete je razvedenih roditelja. Bivši supružnici su u prvi mah sarađivali, tražeći pravdu.