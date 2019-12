J. Ć./Novosti Online | 12. decembar 2019. 14:33 | Komentara: 0

U porodičnom domu Slavka Đorđevića (21) iz Aleksinca, uhapšenog zbog ubistva Nikole Kosanića (22) u Bratislavi, vladaju očaj, neverica i neizvesnost, nakon što su preko medija saznali za ovu vest. Ne znaju ni da li Slavka drže u Mađarskoj ili Slovačkoj, a do te informacije bezuspešno je pokašao da dođe njegov brat Darko.Inače, oba njihova roditelja imaju govorne mane i probleme sa sluhom, te su očajni što ne mogu novinare da pitaju šta se dešava.Majka je posebno neutešna i sve vreme plače.Darko kaže da je njegov brat otišao da radi u Slovačku 28. oktobra, prvo u Trnavu, pa onda u Bratislavu. To mu, dodaje, nije bio prvi put, a do sada nije bilo nikakvih problema.Slavko je trenirao fudbal zajedno sa drugim uhapšenim mladićem Jovanom Miloševićem (26), a njihov trener Aleksandar Zemljak ne može da veruje šta se dogodilo.- Dok su bili mali, bili su sjajni sportisti. U čudu sam da su mogli da naprave tako nešto – kaže trener FK "Rudnik".Slavko i Jovan zajedno su odrastali i druže se od detinjstva. U kući Miloševića niko nije želeo da daje izjavu.