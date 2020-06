S.BABOVIĆ | 12. jun 2020. 19:12 | Komentara: 0

Meštani Brzeća okupili su se u petak ispred opštine Brus nezadovoljni vešću da je došlo do opstrukcije izgradnje gondole Brzeće-Kopaonik

Azdejković navodi da je podneo ostavku jer ne želi da snosi odgovornost za nepoštovanje rokova i neispunjavanje preuzetih obaveza.Opština je ranije potpisala sporazum sa investitorom JP Skijališta Srbije, rešila 90 posto imovinsko-pravnih odnosa, a saglsanost je, kaže Azdejković, neophodna radi dobijanja građevinske dozvole za izgradnju gondole. Nedavno je na potezu gde će biti gondola, demontirana žičara.





-Opštinsko veće je u petak dalo saglasnost, izjava je potpisana, poslata JP Skijališta Srbije, tako da uoššte nema razloga za nekakvu paniku-iznosi za “Novosti” Saša Milošević,predsednik opštine. -Meštanima koji su se okupili, sve je dokumentovano, videli su papire.





Milošević navodi i da nije bilo utanačenih rokova, da je sve prethodne ugovore lično potpisao, a da je ovo bila samo jedna formalnost. Smatra da je u pitanju sakupljanje jeftinih političkih poena.Iz JP Skijališta Srbije nisu odgovorili “Novostima” na poslata pitanja u vezi sa s tim dokle se stiglo sa projektom i da li je nepotpisivanje saglasnosti u četrvatak prolongiralo realizaciju značajnog projekta.





MEŠTANI Brzeća okupili su se u petak ispred opštine Brus nezadovoljni vešću da je došlo do opstrukcije izgradnje gondole Brzeće-Kopaonik,a nakon što je pomoćnik predsednika opštine Miloš Azdejković objavio da podnosi ostavku,jer predsednik opštine Saša Milošević, dan ranije nije želeo da potpiše izjavu saglasnosti za prenos prava stvarne službenosti prolaza u Brzeću,sa opštine na JP Skijališta Srbije.U opštini te tvrdnje demantuju.- Zvao sam ga nekoliko puta, a bio je informisan da je rok za davanje saglasnosti na investitora-JP Skijališta Srbije-11.jun, nije došao,a čekali su ga - kaže za “Novosti” Miloš Azdejković, pomoćnik predsednika opštine u ostavci, dodajući da misli da je predsednik svesno odbio da potpiše saglasnost.-To je značajan državni projekat, sredstva od 27 miliona evra obezbedila je Vlada Srbije preko Evropske investicione banke, a ceo projekat je kapitalan i za Brzeće i razvoj celog Brusa, na to se čeka više od 20 godina.TURISTIČKO mesto Brzeće nikada nije do kraja iskorišćeno upravo zbog slabe veze sa Kopaonikom. Smeštajni kapaciteti su oko 3.500 ležajeva, a planirano je 10.000.Gondola Brzeće-Mali karaman imaće trasu od 3.078 metara,a prema ranijim najavama,očekivana izgradnja bi trebalo da se dovrši sledeće zime.Izgradnja gondole sa pratećom infastrukturom poverena je konzorcijumu na čelu sa italijanskom firmom Lejtner AG, a kao izvoćači pojavuljju se i predzeća Brzmin,Elkoms, Delin, Ornament Investinžinjernig,Estuar i Zapis pro.