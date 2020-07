Novosti online | 06. jul 2020. 20:15 | Komentara: 0

Srđa Janković je, gostujući u Dnevniku RTS-a, rekao da što se tiče broja pacijenata na respiratoru, tu imamo porast ali da je to očekivano.

- Klinička slika se razvija tokom određenog vremena, tako da kriva broja pacijenata na respiratoru uvek malo kasni u odnosu na broj novoobolelih - dodao je Janković.



Zbog povećane aktivnosti virusa, popunjavaju se kovid bolnice. Govoreći o tome može li naš zdravstveni sistem to izdržati, Janković kaže da može ukoliko ne budemo imali dalji porast i ukoliko je ovo plato na kome smo sada.



- Ukoliko se nastavi porast naravno da dalji rezervni kapaciteti će morati da budu pušteni u dejstvo - istakao je Janković.



Kada je reč o promeni težine kliničke slike, Janković kaže da je uvek u grupama koje nisu rizične postojao jedan procenat osoba koje razviju težu kliniku sliku i da se zbog toga kaže da niko nije potpuno bezbedan.



- Nije se ništa promenilo. Kod dece i dalje je teža klinička slika ekstremno retka, kao i kod mladih zdravih osoba, a kod rizičnih grupa pre svega starijih osoba i osoba sa hroničnim oboljenjima i sa poremećajem imunskog sistema naravno da je rizik najveći - rekao je Janković.



- Kada govorimo o faktorima rizika mi govorimo zapravo o statistici, a pojedinac može uvek da prođe bolje ili lošije u zavisnosti od nekih individualnih predispozicija i zato niko ne treba da misli da je unapred zaštićen ili bezbedan - poručio je Janković.



Naglasio je da u svim situacijama treba da mislimo o tome da je virus među nama i da mislimo kako da se pre svega sami zaštitimo, a samim tim i da zaštitimo druge da im ne prenesemo virus.





Da li je virus mutirao





Na pitanje da li je virus mutirao, Janković kaže da virus mutira stalno pri svakoj replikaciji i svakom umnožavanju, svaki put kada se kopira njegov RNK postoji verovatnoća mutacija.



"Međutim, samo mali, veoma mali deo svih mutacija dovodi do promene osobina virusa, a od njih samo mali deo dovodi do trajne evolucije virusa", rekao je Janković.



"Postoje prve naznake da neke varijante virusa imaju drugačije osobine, to još nije nepobitno dokazano, ali jeste očekivano. Virus se već podelio u nekoliko podtipova i sada naučnici istražuju da li neki od tih podtipova jesu opasniji i ne bi nimalo iznenadilo da budu", dodao je Janković.







(RTS)