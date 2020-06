Novosti online | 11. jun 2020. 21:24 | Komentara: 0

Ako ovako nastavimo, uz pridržavanje pravila da 28 dana ne bude registrovan nijedan slučaj oboljevanja, nećemo ni stići da odjavimo epidemiju korona virusa u toku leta, a brojke od 70 i 80 novoobolelih na dnevnom nivou zabrinjavaju. Povratak mera trebalo bi da se uvede u mestima gde je najkritičnije.Ovo nam kaže epidemiolog, profesor doktor Radovan Čekanac koji se nalazi na čelu kriznog štaba za borbu protiv korona virusa u Kraljevu.On dodaje da u mestima sa najvećim brojem registrovanih slučajeva oboljevanja treba uvesti rigoroznije mere, ali da to ne treba da se desi na republičkom nivou. U Kraljevu, tako, već 20 dana nije zabeležen slučaj oboljevanja od virusa Kovid 19, tako da je bespotrebno vraćati mere u ovom gradu.Proteklih šest dana broj novoregistrovanih slučajeva korona virusa u Srbiji se ne smiruje, pa je u poslednja 24 sata otkriven još 71 slučaj, što predstavlja 1,44 posto zaraženih u odnosu na broj testiranih. Iz republičkog kriznog štaba poručuju da broj novih slučajeva poslednjih dana odražava okupljanja i kontakte jer su sa popuštanjem mera počela ponovo i okupljanja i druženja, a kao najčešći način prenošenja infekcije navode proslave.„Ovaj virus je pokazao i posle šest meseci da je nepredvidiv. I tako, kad je krenula faza smirivanja ja lično jednostavno nisam bio spreman ni u jednom trenutku da kažem šta će se događati u narednom periodu. Bilo je izjava da će virus krenuti da slabi i da će prestati tog i tog datuma. I tačno je da je manji broj obolelih tokom leta, ali ipak nećemo stići da odjavimo epidemiju do jeseni“, smatra naš sagovornik.Čekanac ukazuje da trenutno zatvoreni kolektivi predstavljaju glavnu opasnost, pa tu možda treba biti restriktivniji. Dodaje i da je daleko manja opasnost na otvorenom, iako je normalno da i tu dolazi do prenošenja virusa. U svakom slučaju, ono što je najbitnije za naše najstarije sugrađane je da oni i dalje obavezno nose maske i da budu daleko oprezniji nego oni mlađi.U vezi sa fubalskim derbijem Partizan - Crvena zvezda kome je prisustvovalo 15 hiljada ljudi, a strani mediji izvestili o broju od 25 hiljada, uz naglasak da se to događa u momentu dok se u Nemačkoj i dalje igra pred praznim tribinama, a u nekim zemljama fudbal i ne igra, naš sagovornik kaže:„Apsolutno nije poštovana razdaljina. Normalno, stajalo je upustvo da se pusti upola manje karata od kapaciteta stadiona i da navijači drže distancu. Ali, ja sam u startu znao da je to praktično nemoguće, jer ja sam u FK Crvena Zvezda predsednik lekarske komisije i znam kakvi su navijači. Mada, i na nekim drugim javnim skupovima koji bi bili, na primer predizbornim, sumnjam da bi okupljeni sve poštovali“.Prema mišljenju našeg sagovornika u Srbiji je možda pokazano previše razumevanja popuštanjem mera. Vratile su se svadbe i ostale proslave pa je sve prepušteno ličnoj savesti.Na kraju, Čekanac priznaje da, iako korona virus spada u problematiku kojom se bavi više od trideset godina, on nije u stanju da bilo šta u vezi sa njim predvidi. Nada se scenariju da će virus nestati sam od sebe.„Pratim i šta govore daleko veći stručnjaci i naučnici u svetu, mišljenja su podeljena, nikome ništa nije jasno, a ja realno prvi put razmišljam tako da ne znam ni sam šta bih rekao ili prognozirao. Sećam se onog prvog SARS-a koji se pojavio 2003. godine, taj virus je nestao posle osam meseci u populaciji, doduše, bio je virulentniji, imali smo daleko veću stopu smrtnosti, ali se mnogo slabije širio. Opet, gajim nadu da i sa ovim virusom može da se dogodi da nestane, ali to je samo jedna od varijanti“, zaključuje epidemiolog.