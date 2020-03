NovostiOnline | 31. mart 2020. 15:52 | Komentara: 0

Onako kako je naredio vrhovni komandant Vojske Republike Srbije Aleksandar Vučić, i u skladu sa odlukama Kriznog štaba, Vojska Srbije je učinila sve što je potrebno da bi se i Hala Čair stavila u funkciju lečenja onih koji su sa blažim simptomima kovid virusa, istakao je ministar odbrane Aleksandar Vulin koji je danas u pratnji gradonačelnika Niša i lekara obišao završne pripreme za prijem inficiranih u tom sportskom objektu.





Ministar odbrane je podsetio da je spremno 256 postelja, da je sve maksimalno komforno, u meri koliko je to moguće.





- Obezbeđene su prostorije ne samo za spavanje, već i za svakodnevne aktivnosti i ishranu, i, ono što je najvažnije, obezbeđen je dovoljan broj lekara i sestara, kao i dobra i, koliko god da je potrebna, zdravstvena i medicinska zaštita, istakao je ministar Vulin i dodao da je u gradu Nišu trenutno spremno još 280 postelja u drugim halama za ove namene, a, da će, ukoliko bude potrebno, u skladu sa procenom Kriznog štaba, Vojska biti spremna da se sa svojim kapacitetima stavi na raspolaganje i u eventualnim dodatnim objektima.





- Vojska Srbije je tu da pomogne, sve naše organizacione sposobnosti i svi kapaciteti su na raspolaganju lokalnoj zajednici i svim građanima Srbije. Kao što vidite, važno je imati svoju vojsku, jer da je nemate ovako organizovanu, ne znam ko bi ovo drugi mogao da uradi, rekao je ministar odbrane koji je zahvalio Gradu Nišu i Ministarstvu zdravlja na saradnji.





On je podsetio da ima mnogo bogatijih zemalja, ali da je "teško naći zemlju koja iskrenije i sa više elana svih njenih građana ovako radi da bi se borila protiv korona virusa".





- Kada gledate slike mnogo bogatijih zemalja u kojima ljudi spavaju po hodnicima, onda morate da budete ponosni na svoju Srbiju, koja, nemerljivo siromašnija i slabija, ne da da se takve slike vide i veoma sam zahvalan vrhovnom komandantu Vojske Srbije što svaki dan brine i vodi računa da se takve slike nikada kod nas ne dese - zaključio je ministar odbrane Aleksandar Vulin.









Gradonačelnik Niša Darko Bulatović rekao je da je sve ono što je taj grad trebalo da uradi ispunjeno u roku.





- Po oceni Ministarstva i Instituta za javno zdravlje sve je uspešno urađeno i pred nama je da i dalje sve logistički podržavamo i snabdevamo, u meri naše nadležnosti, kako bi ovaj objekat funkcionisao u najboljem redu, istakao je gradonačelnik Niša i dodao da se uporedo završava i sređivanje manjih prostora u dve škole, “Duško Radović” i “Mika Antić”, koje su takođe spremne za prijem zaraženih.





Pripadnici Kopnene vojske planski i organizovano, s posebnom brigom za ljude i svoje pripadnike, na celoj teritoriji Republike Srbije preduzimaju mere i izvršavaju zadatke na sprečavanju širenja virusne infekcije, rekao je načelnik Štaba Komande Kopnene vojske brigadni general Željko Tramošljika.





- I ovde u Nišu u saradnji sa Štabom za vanredne situacije i Kliničkim centrom uspešno smo realizovali zadatak, uspostavili smo objekat za zdravstveni nadzor lica sa lakom kliničkom slikom - privremenu bolnicu. Formiran je prostor za prihvat i medicinski tretman lica, kao i ostali sadržaji koji im omogućavaju aktivnosti - biblioteka, TV sala, prostor za bavljenje rekreativnim aktivnostima i trpezarija i sanitarne prostorije. Zajedničkim naporima stvorili smo najbolje moguće uslove za tretman i boravak lica sa blažom kliničkom slikom, istakao je general Tramošljika.





Doktor Goran Stanojević pomoćnik generalnog direktora Kliničkog centra za hiruršku delatnost potvrdio je da je ta institucija po nalogu Vlade Republike Srbije i Ministarstva zdravlja preuzela zdravstveni nadzor, odnosno medicinsku zaštitu pacijenata koji će biti tretirani u Sanitetskom centru Hala Čair.





- Naši pacijenti će biti asimptomatski, sa lakšom kliničkom slikom i organizacija osoblja, lekara, sestara i higijeničara već je obavljena, tako da spremni očekujemo prve pacijente za tretman - rekao je doktor i dodao da se oni očekuju spremno od momenta kada ova konferencija za štampu bude završena, a kada - to zavisi od situacije.





Član kriznog štaba Vlade Srbije epidemiolog Branislav Tiodorović istakao je da se očekuje krajem ove nedelje "jedan talas obolelih, a nažalost i umrlih" .