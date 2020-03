B. BORISAVLjEVIĆ | 31. mart 2020. 12:06 |

U BEOGRADSKIM učeničkim i studentskim domovima trenutno je smešteno više od 1.000 građana koji su proteklih dana doputovali iz inostranstva. Oni su, avionima koje je poslala država, vraćeni iz zemalja u kojima su se nalazili, u momentu uvođenja vanrednog stanja zbog korone. Neki su bili radno angažovani, drugi su bili na letovanju... Svi oni su testirani, a u karantinu će ostati do dobijanja rezultata.U zavisnosti da li je nalaz pozitivan ili negativan, biće upućivani kućama ili u - bolnice.Prema rečima Saše Rokvića, direktora učeničkog doma "Patrijarh Pavle", u ovoj ustanovi je smešteno 345 građana.- Vodili smo računa da porodice budu zajedno u sobama, kao i osobe koje su zajedno putovale - kaže Rokvić. - Preduzete su maksimalne mere bezbednosti. U našoj kuhinji se spremaju obroci, ali se ne služe u restoranu. Za to postoji posebna prostorija u koju se donosi jelo spakovano u plastične kutije, gde ih građani uzimaju, uz poštovanje propisanih mera zaštite. Naši volonteri odlaze da im kupe sve šta im je potrebno, donose stvari i na usluzi su im svakodnevno.Spremanje ručkaNenad Milenović, direktor Doma učenika "Milutin Milanković", kaže da se u ovoj ustanovi nalazi 165 srpskih državljana. Njih 147 je u subotu stiglo sa Malte. Osim njih, smešteno je 18 građana koji su u zemlju ušli na graničnim prelazima Vatin, Gradina i Preševo. On ističe da je prisutno i 10 vojnika iz brigade, koji obezbeđuju sve prisutne, ali i zaposlene.- Dom je organizovao smeštaj u komfornim sobama, sa čistom posteljinom, peškirima i grejanjem, imaju na raspolaganju TV i internet - ističe Milenović. - Dobili su maske i rukavice, sapun, toalet-papir, asepsol, alkohol, gel za suvo pranje ruku, vreću za otpad. Uz pomoć doma i vojnika, donete su im sve neophodne potrepštine od pampers pelena do lekova, cigara i kafe.Naš sagovornik ističe da bebe, mala deca i osobe koje boluju od određenih bolesti i zahtevaju poseban režim ishrane, imaju i užinu i poseban obrok.Direktor Zajednice učeničkih domova "Beograd" Ljubiša Antonijević, u čijem sastavu su četiri ustanove nam je potvrdio da će sutra početi smeštaj građana iz inostranstva, ističući da je sve spremno za taj posao.Deo stanara domaKako smo saznali u Studentskom domu "Kralj Aleksandar", poznatom "Loli", smešteno je 143 građana sa Malte, iz Abu Dabija je stiglo njih 133, sa rumunske granice - 18, iz Mjanmara - 14. U "Košutnjaku" se nalazi 170 srpskih državljana iz Slovenije i 120 iz Holandije.U restoranima Studentskog centra "Beograd", spremaju se obroci za građane smeštene u privremenoj bolnici na Sajmu.