Novosti Online | 26. mart 2020. 15:42 |

"Očekujemo da će ova nedelje biti teška, kao i sledeća, doći će do porasta", rekao je epidemolog Branislav Tiodorović."Moramo da shvatimo da ako se ne pridržavamo onoga što je propisano. Svako na svom radnom mestu mora da koristi zaštitnu opremu i mora da bude svestan da time što to ne radi ugrožava sebe, a i druge", naglasio je Tiodorović.On je posebno naglasio da svi koji dođu iz inostranstva moraju, i ako su potpuno zdravi, da idu u karantin."Apelujem na građane i na političare, ostavimo sada stvari koje nisu u vezi sa virusom", rekao je epidemiolog Tiodorović i naglasio da to nije politička izjava već apel.- Teško mi je kad neko umre. Verujem da je svima teško... - rekao je dr Tiodorović, a potom progutao knedlu, što se jasno vidi na 5:59 minutu, u snimku koji sledi:Epidemiološka slika Niša je ozbiljna, rekao je za RTS epidemiolog Bratislav Tiodorović i napomenuo da pored 40 obolelih, ima još 300 građana koji su sa njima bili u kontaktu i koji su pod nadzorom. Za sada su u Nišu zvanično potvrđena 2 smrtna slučaja od korone, a grad je drugo žarište u Srbiji i jedan za koji se, kako je rekla savetnica predsednika Srbije, razmatraju strože mere i zatvaranje.Od ukupnog broja obolelih, kaže Tiodorović, njih 17 je u bolnici, a čak osmoro na respiratoru.11 zdravstvenih radnika ima infekciju virusom korona, ali je niški epidemiolog rekao da iz njihovih kontakata nema zaraženih.Još juče je Niš, pored Beograda i Valjeva, označen kao žarište koronavirusa, a u naredna 24 sata znaće se da li će u ovim mestima mere države biti rigoroznije.Lekari su rekli ''još uvek ne, videćemo u sledeća 24 sata''. Mislim da će, ako ne danas, onda u toku sutrašnjeg dana nove mere biti saopštene. Da li će one one podrazumevati potpuno zatvaranje ova tri grada ili delova grada, ne znam, jer se sitaucija menja bukvalno iz sata u sat - rekla je savetnica predsednika Suzana Vasiljević.Podsetimo, u Srbiji je do danas registrovano 384 slučaja obolelih od korone, a umrlo je ukupno 6 ljudi. Detaljnije informacije iz protekla 24 sata znaće se nakon konferenicije u 15 sati.