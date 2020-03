Tanjug | 19. mart 2020. 07:28 |

Od danas počinje da se primenjuje mera Vlade - ko od povratnika iz inostranstva prekrši meru samoizolacije i kreće se suprotno preporukama nadležnih - biće smešten u karantin, u jedan od tri posebna objekta namenjena u tu svrhu, u Vršcu, Požarevcu i Pirotu.Ukoliko neko od njih ozbiljno ugrozi tuđe zdravlje, ili čak uzrokuje nečiju smrt, predviđene su i zatvorske kazne, rekla je premijerka Ana Brnabić.Ona je juče, na pres konferenciji, istakla da je za povratnike koji prekrše meru samoizolacije, vlada, odnosno Ministarstvo pravde, preko Uprave za izvršenje krivičnih sankica, obezbedila tri posebna objekta u Vršcu, Požarevcu i Pirotu, koji će služiti za smeštaj tih lica do daljeg."Ako u kontroli vidimo da su prekršili samoizolaciju, biće upućeni u karantin", podvukla je Brnabić. Dodatno, ako takvo lice, koje je prekršilo zabranu kretanja, zarazi druga lica i teško im naruši zdravlje, po Krivičnom zakonu može mu se izreći kazna od jedne do osam godina zatvora, rekla je Brnabić."Ako usled kršenja zabrane, zarazi drugo lice i uzrokuju smrt, kazna je od dve do 12 godina", navela je premijerka.Ona je navela i da se ujutru otvara karantin u Moroviću, sa 500 ležajeva, pa će oni koji ulaze u Srbiju, a nemaju obezbeđeno boravište ili ne mogu da ga dokažu, direktno biti upućeni u taj kamp zbog zaštite države i građana.