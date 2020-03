Novosti Online | 07. mart 2020. 22:52 | Komentara: 0

Kod San Franciska, na kruzeru "Velika princeza", na kojem ima 3.400 putnika i članova posade, potvrđeno je da je 21 osoba zaražena korona virusom, među njima i jedan državljanin Srbije.Zaražen je Ivan Sofronijević iz Valjeva koji je na kruzeru zaposlen kao konobar. Ima 29. godina, a njegova majka Milena Sofronijević saopštila je da se mladić nije osećao dobro tri dana, ali da je nateran da i u takvom stanju obavlja svoj posao. Ove informacije potvrdio je i sam Ivan.Na kruzer "Velika Princeza" kojem je zabranjeno da pristane u San Francisko, helikopterima američke Nacionalne garde dostavljeni su paketi sa testovima na virus. Kod 60 do sada testiranih putnika i članova posade, infekcija je utvrđena kod 21 osobe.- Tačno je, imam koronavirus. U izolaciji sam već šest dana. Još ne znam sve detalje, ja sam izolovan već šest dana od svega, a brod i dalje kruži oko San Franciska, jer Federalna vlada ne dozvoljava brodu da dođe u luku, tako da ne znam ništa sigurno gde ću biti - rekao je Ivan za portal SrbijaDanas.-On je tri dana bio bolestan, rekao je svom supervizoru da treba da ide kod lekara, da mu nije dobro, ali ovaj mu to nije dozvolio, mislio je da neće da radi. Kaže prehladio sam se, uši su mi zapušene, imam temperaturu, malaksao sam, ali moram da radim. Onda je tek po podne otišao kod lekara, oni su ga odmah izolovali. Doktorka je došla, pregledala ga i rekla da zna da ima koronavirus. On je u izolaciji, ne zna ni ko je zaražen ni šta se dešava, ne sme da izađe, hrana mu se donosi ispred vrata. Rekla je doktorka da ne piju nikakve lekove, da se taj virus navodno povlači sam od sebe kao i ovaj grip, da će samo biti u karantinu u nekoj lokalnoj bolnici 14 dana - ispričala je Milena Sofronijević, majka obolelog Ivana sa broda "Velika princeza".U Srbiji je u petak potvrđen prvi slučaj koronavirusa, a reč je o muškarcu iz Subotice (43) koji je više puta boravio u Budimpešti. Institut "Torlak" i Klinika za infektivne i tropske bolesti su jedine referentne ustanove za testiranje na Kovid-19 i upravo su to adrese na koje treba građani da se upute ukoliko imaju simptome koronavirus.Pre svega, građani treba da pozovu broj telefona koji je otvorilo Ministarstvo zdravlja, odnosno, epidemiologa Gradskog zavoda za javno zdravlje, koji će organizovati proceduru uzimanja uzoraka za analizu ili transport osobe na Infektivnu kliniku.Ministarstvo zdravlja moli sve putnike koji dolaze iz područja intenzivne transmisije virusa, ukoliko imaju simptome respiratornog oboljenja sa povišenom telesnom temperaturom, da se jave telefonom na broj 064 8945 235.Korona virus najpre se pojavio u Vuhanu, u kineskoj provinciji Hubej 7. decembra 2019. godine. Tokom januara i februara zaraza se proširila i na Evropu i na zemlje u našem okruženju. Nije nepoznanica u medicini, a svet se sa ovakvim oboljenjima suočavao i ranije, ali naučnike i lekare posebno zabrinjava povećana stopa smrtnosti izazvana ovim virusom.Koronavirus je registrovan u 90 zemalja, broj zaraženih premašio je 100.000, umrlo je oko 3.400 ljudi, a oporavilo se više od 54.000. Od evropskih zemalja, najteže je pogođena Italija – 200 preminulih i 4.600 zaraženih.(SrbijaDanas)