VIRUS KORONA moguće je, bar kako to poslednjih dana tvrde stručnjaci, preležati i na nogama.Stručnjaci navode da postoji mogućnost da su neke osobe preležale virus korona i pre nego što je epidemija zvanično počela. Ukoliko ste imali blage oblike ovih simptoma, verovatno ste se uspešno sami izborili sa ovim virusom, piše Dejli mejl.Istraživanje sprovedeno na Univerzitetu Oksford pokazalo je da postoji osam jasnih znakova koji ukazuju na to:Novo istraživanje je pokazalo da infekcija očiju, poput konjuktivitisa može da bude simptom kovida-19."Prepoznato je da bilo koja infekcija gornjeg respiratornog trakta može da rezultira viralnim konjuktivitisom kao sekundarnom komplikacijom, što je slučaj i kod kovida-19", ističu naučnici.Ipak, oni dodaju da je malo verovatno da se desi da zaražena osoba ima konjuktivitis kao jedini simptom, već bi se verovatno javio udružen sa groznicom, suvim kašljem ili nekim drugim simptomomJedan od najčešćih i najprepoznatljivijih simptoma virusa korona je upravo suvi kašalj.Iako to nije zvanično prepoznato kao simptom virusa korona, neki zaraženi pacijenti su to prijavili kao simptom.Osećaj pritiska na grudima i nemogućnosti da duboko udahnete se takođe javljaju kao simptomi.Nedavno je britanska Asocijacija za otorinolaringologiju upozorila da gubitak čula mirisa i ukusa može da bude simptom kovida-19.Ispostavilo se da je od 204 zaraženih koji su učestvovali u studiji, 48,5 odsto njih prijavilo dijareju kao simptom.Još jedan simptom kovida-19, koji se javlja i usled prehlade, virusa gripa, ali i brojnih drugih virusa jeste osećaj umora i iscrpljenosti.Zdrav organizam sa jakim imunitetom je u stanju da se sam izbor sa blažim oblikom ovog virusa, a da ni ne primetite da ste ga imali. Ipak, najbolje je da se u svakom slučaju pridržavate svih mera zaštite i samoizolacije.