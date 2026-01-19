Nas i Rusa dvesta miliona, govorilo se u vreme bivše Juge. Ako se zarati, zlu ne trebalo.

Novosti

Tako i Evropljana i Danaca danas ima nekoliko miliona na potencijalnom bojnom polju Grenlanda. Od čega onih prvih koliko i naratora pošalice o združenoj brojnosti iz vremena Hladnog rata. Petnaestak Francuza, pet-šest Nemaca i dva Finca. Ili tome slično.

Šta može družina Francuza na teritoriji četiri puta većoj od njihove domovine, makar to bili i na vejavicu navkinuti alpski specijalci, protiv Trampove armade?

Francuski general i vojni analitičar Žerom Pelistrandi, međutim, upozorava one koji se podsmevaju i ne shvataju ozbiljno ono što trenutno radi zvanični Pariz sa svojim evropskim saveznicima, poručivši im da vređaju vojne kapacitete nuklearne sile i da je petnaestorka samo izviđačka prethodnica. Ka ledenom moru krenule su već dve francuske fregate, da bi se, kako se ističe, potencijalni neprijatelji uverili u sposobnost Evropljana da se sami brane.

Makron je obećao da će ka Grenlnadu uskoro poslati još vojnika i naoružanja. Isto kao što obećava i Koaliciju voljnih u Ukrajini. Ne treba se kladiti na to da će stanar Jeliseja, kome je u uzburkanom političkom teatru ostala još jedino svetska scena, tako lako odustati. Pa tako može da se desi da prpošni evropski Guliver u zemlji Brobdingnag stane na crtu dvema najvećim svetskim silama.

Šta će biti ako zaista grune Ujka Sem, drugo je pitanje. Hoće li se aktivirati famozni član 42.7 iz Evropskog ugovora o uzajamnom ispomaganju usled vojnog sukoba, slično članu 5 osnivačkog akta NATO, ili će evropska vojna vežba u belom naprasno postati igrokaz imaginarnih soldata u kasarnama iz kulisa Potemkinovih sela? Kad ih je malo, lakše će se razbežati.

Mnogo više od trenutne brojnosti zabrinjava najavljeno zveckanje oružjem i moguće koncentrisanje snaga. Tramp je na evropski “kontigent” prvobitno odmahivao rukom, ali sada već optužuje Dansku, Norvešku, Švedsku, Francusku, Nemačku, Veliku Britaniju, Holandiju i Finsku da ozbiljno ugrožavaju svetski mir. Čije ugrožavanje je sam svesrdno pospešio.