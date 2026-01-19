GULIVER
Nas i Rusa dvesta miliona, govorilo se u vreme bivše Juge. Ako se zarati, zlu ne trebalo.
Tako i Evropljana i Danaca danas ima nekoliko miliona na potencijalnom bojnom polju Grenlanda. Od čega onih prvih koliko i naratora pošalice o združenoj brojnosti iz vremena Hladnog rata. Petnaestak Francuza, pet-šest Nemaca i dva Finca. Ili tome slično.
Šta može družina Francuza na teritoriji četiri puta većoj od njihove domovine, makar to bili i na vejavicu navkinuti alpski specijalci, protiv Trampove armade?
Francuski general i vojni analitičar Žerom Pelistrandi, međutim, upozorava one koji se podsmevaju i ne shvataju ozbiljno ono što trenutno radi zvanični Pariz sa svojim evropskim saveznicima, poručivši im da vređaju vojne kapacitete nuklearne sile i da je petnaestorka samo izviđačka prethodnica. Ka ledenom moru krenule su već dve francuske fregate, da bi se, kako se ističe, potencijalni neprijatelji uverili u sposobnost Evropljana da se sami brane.
Makron je obećao da će ka Grenlnadu uskoro poslati još vojnika i naoružanja. Isto kao što obećava i Koaliciju voljnih u Ukrajini. Ne treba se kladiti na to da će stanar Jeliseja, kome je u uzburkanom političkom teatru ostala još jedino svetska scena, tako lako odustati. Pa tako može da se desi da prpošni evropski Guliver u zemlji Brobdingnag stane na crtu dvema najvećim svetskim silama.
Šta će biti ako zaista grune Ujka Sem, drugo je pitanje. Hoće li se aktivirati famozni član 42.7 iz Evropskog ugovora o uzajamnom ispomaganju usled vojnog sukoba, slično članu 5 osnivačkog akta NATO, ili će evropska vojna vežba u belom naprasno postati igrokaz imaginarnih soldata u kasarnama iz kulisa Potemkinovih sela? Kad ih je malo, lakše će se razbežati.
Mnogo više od trenutne brojnosti zabrinjava najavljeno zveckanje oružjem i moguće koncentrisanje snaga. Tramp je na evropski “kontigent” prvobitno odmahivao rukom, ali sada već optužuje Dansku, Norvešku, Švedsku, Francusku, Nemačku, Veliku Britaniju, Holandiju i Finsku da ozbiljno ugrožavaju svetski mir. Čije ugrožavanje je sam svesrdno pospešio.
Preporučujemo
POLOVNI HRVATSKI "RAFAL" SE POKRAVIO ČIM JE POLETEO: Hitno morao da prekine let
JEDAN od borbenih aviona „Rafal“ Hrvatskog ratnog vazduhoplovstva morao je u četvrtak da prekine planirani let zbog tehničkih problema koji su se pojavili pri poletanju.
16. 01. 2026. u 21:12
OVO JE GLAVNI UDARAC ZA NATO I KIJEV: U napadu „orešnikom“ uništena fabrika od velikog značaja (VIDEO)
NAPAD „orešnikom“ onesposobio je Lavovsku državnu fabriku za popravku aviona, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.
12. 01. 2026. u 15:27
Šta znači kad je na Krstovdan VEDRO I VETROVITO
KRSTOVDAN, koji se obeležava 18. januara, jedan je od onih praznika u srpskoj tradiciji koji tiho, ali snažno povezuje veru, prirodu i čoveka. Iako često ostaje u senci Bogojavljenja, Krstovdan u narodnom pamćenju nosi jednaku simboliku, kao dan kada se sudbina godine “zapečati”, a voda, vetar i nebo postaju glasnici onoga što dolazi.
18. 01. 2026. u 11:39
Komentari (0)