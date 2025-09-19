NATO nije započeo nijedan rat. Poljaci su zabrinuti, jer je njihov prostor narušen i situacija je napeta što, bez sumnje, izaziva zabrinutost.

Foto: Predrag MItic

Ovo je poručio novi poglavar Rimokatoličke crkve Lav Četrnaesti, odgovarajući na pitanja novinara o nedavnom incidentu sa bespilotnim letelicama na poljskom nebu, spalivši čitave stranice istorije koje tvrde - drugačije. Papa Lav, koji je, inače, početkom maja neočekivano izabran na važnu funkciju, postavši prvi Amerikanac na čelu Katoličke crkve, ovom izjavom ozbiljno je narušio svoj, ali i integritet Svete stolice, iznevši informacije koje nemaju veze sa realnošću.

Ako je cilj bio da u svetlu gorućeg sukoba na istoku Evrope "odbrani" vojni savez iz svoje matice, nedopustivo je da to čini uz prekrajanje istorijskih fakata, naročito uzevši u obzir iz koje fotelje se obraća svetskoj javnosti. Poruka bivšeg kardinala kojeg je postavio papa Franja sa negodovanjem je dočekana u Avganistanu, Iraku, Libiji, a naročito u Srbiji, koja je uz Crnu Goru činila Saveznu Republiku Jugoslaviju (SRJ) koja je 1999. godine pretrpela bombardovanje NATO snaga.

U martu ove godine navršilo se 26 godina od početka operacije Severnoatlantske alijanse na SRJ, pokrenute bez odobrenja Saveta bezbednosti UN. Do danas se ne zna tačan broj žrtava nastradalih tokom bombardovanja koje je trajalo punih 78 dana. Procenjuje se da je u ovom periodu poginulo oko 1.000 pripadnika jugoslovenskih bezbednosnih snaga i 1.200 do 4.000 civila, među kojima je i 81 dete. NATO snage tokom intervencije su koristile municiju sa osiromašenim uranijumom, čime su direktno prekršile međunarodno pravo. Bačeno je 15 tona kancerogenog materijala, što je dovelo do masovnog obolevanja naših stanovnika od raka kojem se, nažalost, ne vidi kraj.

Posle izbora novog poglavara Katoličke crkve, njegovi poznavaoci su govorili da je srdačan i dobro informisan. Idući put, pre nego što odluči da prokomentariše aktuelne događaje, mogao bi da prelista istorijske knjige koje nisu iz SAD, kako bi zadržao epitet koji su mu saradnici dodelili i ne bi ukaljao uspomenu na ljude koji su život izgubili u operaciji nad našom zemljom.