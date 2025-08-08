U KOLIKO dođete u BiH i primetite kako ljudi hodaju unatraške, ili da je sav toalet papir roze boje, nemojte se iznenaditi, jer tako mora biti. Takve scene bile bi plod postupanja po naređenju Kristijana Šmita, visokog predstavnika u BiH, kojeg Republika Srpska ne priznaje, ali ga priznaje Federacija BiH, odnosno bošnjački narod i političari, pa može čovek da radi šta hoće.

Novosti

Ako poželi da nametne neki zakon, on to odmah i uradi. I, zakon se odmah primenjuje. Ako ga ne primenjuješ, jer nije ustavan i nije donet po zakonskoj proceduri, onda usledi optužnica, suđenje i naravno - presuda. Da se mora slepo poštovati šta Šmit kaže, i da to bude deo Krivičnog zakona BiH, nametnuo je, pogađate - Šmit. To najbolje zna Milorad Dodik, koji se zajedno sa političkim vrhom Srpske suprostavio Šmitu i nije prihvatio nemačko bičevanje po RS i njenim ustavnim nadležnostima. Rezultat borbe je pravosnažna presuda Dodiku i oduzimanje mandata predsednika RS.

Ali, kako je nemačkom turisti poručeno iz Srpske, borba tek sledi. Borba sa kolonijalnim upravnikom BiH Kristijanom Šmitom išla bi sigurno lakše kada bošnjački političari ne bi aplaudirali na svako Šmitovo nametanje odluka. Nažalost, u "dejtonskoj BiH" koja će u novembru proslaviti tri decenije postojanja, od njenog nastanka bošnjački korpus je prizivao stranu čizmu da po njoj gazi i da šutira, pre svega srpske, a ponekad i hrvatske političare, i naravno Republiku Srpsku. Ukoliko nekad ta čizma udari u bošnjačko dupe ili slučajno stane na neki bošnjački vrat to se doživljava sa osmehom i uz poruku: "Samo udarajte i gazite još jače, gospodine stranče ili, najaktuelnije, gospodine Šmite".

Ono što razni Šmitovi očigledno nikako da shvate jeste da su u istoriji mnoge švapske i druge čizme pokušale da gaze srpski narod, ali Srbi i srpski inat, kao i volja za slobodom, pobeđivali su i jače od Šmita. Zato nemački turista treba dobro da načulji uši i da čuje kako Republikom Srpskom već odjekuju reči BORBA i SLOBODA!