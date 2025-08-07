HRVATI
U MORU pritisaka, koji se završavaju "vešto kamufliranom" cenom da će biti onemogućeno zatvaranje puta ka EU, Crnoj Gori je ovih dana stigla još jedna protestna nota, "izazvana" odlukom ministra vojnog Dragana Krapovića, da vojnici iz ove države ne učestvuju u "mimohodu" u Zagrebu, odnosno još jednom obeležavanju i slavljenju zločina Hrvata u pogromu i progonu svojih 250.000 državljana, "krivih" jer su Srbi.
Bez imalo uvijanja, Hrvati su to spočitali i zatražili obeštećenje od čak dve milijarde evra zbog "protivpravno otete vojne imovine JNA na koju polažu pravo", opominjući "diskretno" Krapovića i državu Crnu Goru "da ozbiljno shvate protestnu notu", upućenu i zbog odluke crnogorskog Ministarstva odbrane da na značke mornara stavi školski brod "Jadran", čije je vlasništvo jedno od otvorenih pitanja Crne Gore i Hrvatske. Nepristajanje Krapovića na pregovore o sudbini "Jadrana" jer je "to stvar principa i nacionalnog ponosa" i stav o "spomenploči" u "logoru" Morinj, dovešće ga, verovatno, do liste nepoželjnih crnogorskih političara u "demokratskoj Hrvatskoj" na kojoj su već Andrija Mandić, Milan Knežević i Aleksa Bečić, čiji je najveći greh usvajanje Rezolucije o genocidu u logorima Jasenovac, Dahau i Mauthauzen, nakon čega su usledile otvorene ucene, na koje Crna Gora odgovara, uglavnom - ćutanjem.
Umesto da priznaju zverstva, Gordan Grlić Radman, šef diplomatije države EU u kojoj je ustaša Tompson postao nacionalno blago, negirao je postojanje logora, nateravši crnogorske zvaničnike da Hrvatskoj u vlasništvo predaju zgradu doma kulture u Tivtu i umuknu pred njegovim zahtevom da se hrvatskim državljanima koji su par meseci proveli u prihvatnom centru Morinj, isplati čak 17 milione evra! U suprotnom, poglavlje 31 - Spoljna i bezbednosna politika EU, neće biti zatvoreno. Postavljajući još niz zahteva, Hrvati su poručili "kad se ispune uslovi, zatvoriće se i ovo poglavlje, a Hrvatska će biti jednako kao i do sada prijateljska ruka koja vodi i otvara evropska vrata". Nakon svega, ako su Hrvati prijateljska ruka ka EU, Crnoj Gori na tom putu ne treba ni ruka, ni noga koja će je ometati...n
JEDNA OD NAJBLIŽIH TRAMPOVIH SARADNICA ŠOKIRALA: Vanzemaljci postoje, podelićemo istinu sa narodom
DIREKTORKA nacionalne obaveštajne službe (DNI) Tulsi Gabard rekla je da veruje u postojanje vanzemaljaca, ali je istakla da mora da bude "oprezna" u vezi s onim što iznosi u javnost, budući da ima pristup velikom broju poverljivih informacija.
EKSKLUZIVNI SNIMCI HAPŠENjA ŠIPTARSKOG TERORISTE: Ovako je pao bivši pripadnik OVK u Svilajncu, evo za šta se sumnjiči (VIDEO)
ŠIPTARSKI terorista i bivši istaknuti pripadnik terorističke OVK Halili Lulzin, uhapšen je danas u Svilajncu, u zajedničkoj akciji Bezbednosno-informativne agencije, Službe za otkrivanje ratnih zločina UKP MUP-a Republike Srbije, a u saradnji sa Tužilaštvom za ratne zločine.
ZAŠTO RAT U UKRAJINI JOŠ TRAJE? Orban krivi Trampa: "Nije dovoljno jak!" Mađar okrenuo leđa američkom lideru?
MAĐARSKI premijer Viktor Orban dosad je bio jedan od najvernijih evropskih saveznika Donalda Trampa, posebno kada je reč o ratu u Ukrajini i obećanjima o brzom postizanju mira. Ali tokom vikenda po prvi put javno je kritikovao američkog predsednika, poručivši da Tramp, barem zasad, nije pokazao dovoljno snage da uveri evropske lidere da zaustave rat.
