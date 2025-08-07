U MORU pritisaka, koji se završavaju "vešto kamufliranom" cenom da će biti onemogućeno zatvaranje puta ka EU, Crnoj Gori je ovih dana stigla još jedna protestna nota, "izazvana" odlukom ministra vojnog Dragana Krapovića, da vojnici iz ove države ne učestvuju u "mimohodu" u Zagrebu, odnosno još jednom obeležavanju i slavljenju zločina Hrvata u pogromu i progonu svojih 250.000 državljana, "krivih" jer su Srbi.

Novosti

Bez imalo uvijanja, Hrvati su to spočitali i zatražili obeštećenje od čak dve milijarde evra zbog "protivpravno otete vojne imovine JNA na koju polažu pravo", opominjući "diskretno" Krapovića i državu Crnu Goru "da ozbiljno shvate protestnu notu", upućenu i zbog odluke crnogorskog Ministarstva odbrane da na značke mornara stavi školski brod "Jadran", čije je vlasništvo jedno od otvorenih pitanja Crne Gore i Hrvatske. Nepristajanje Krapovića na pregovore o sudbini "Jadrana" jer je "to stvar principa i nacionalnog ponosa" i stav o "spomenploči" u "logoru" Morinj, dovešće ga, verovatno, do liste nepoželjnih crnogorskih političara u "demokratskoj Hrvatskoj" na kojoj su već Andrija Mandić, Milan Knežević i Aleksa Bečić, čiji je najveći greh usvajanje Rezolucije o genocidu u logorima Jasenovac, Dahau i Mauthauzen, nakon čega su usledile otvorene ucene, na koje Crna Gora odgovara, uglavnom - ćutanjem.

Umesto da priznaju zverstva, Gordan Grlić Radman, šef diplomatije države EU u kojoj je ustaša Tompson postao nacionalno blago, negirao je postojanje logora, nateravši crnogorske zvaničnike da Hrvatskoj u vlasništvo predaju zgradu doma kulture u Tivtu i umuknu pred njegovim zahtevom da se hrvatskim državljanima koji su par meseci proveli u prihvatnom centru Morinj, isplati čak 17 milione evra! U suprotnom, poglavlje 31 - Spoljna i bezbednosna politika EU, neće biti zatvoreno. Postavljajući još niz zahteva, Hrvati su poručili "kad se ispune uslovi, zatvoriće se i ovo poglavlje, a Hrvatska će biti jednako kao i do sada prijateljska ruka koja vodi i otvara evropska vrata". Nakon svega, ako su Hrvati prijateljska ruka ka EU, Crnoj Gori na tom putu ne treba ni ruka, ni noga koja će je ometati...n