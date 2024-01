EKSPO 2027 JE NAŠ CILJ: Vučić - Mi Srbi moramo sebe da pitamo šta je to što želimo od sebe, od države

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić gost je Novog vikend jutra kod Jovane Jeremić.

- Mnogo je godina prošlo. Šta su to naši ciljevi - to je za mene ključno pitanje. Šta mi želimo od svoje zemlje, znamo li mi to? - istakao je predsednik.

- Mi Srbi moramo sebe da pitamo - a šta je to što želimo od sebe, od svoje države, kako hoćemo da nam zemlja izgleda? Možemo li to? Imao sam teške razgovore prethodnih dana. Prepirao se i sa nekim svojim prijateljima. Ponekad su nam snovi različiti - rekao je Vučić i upitao - koje je to pitanje oko kojeg možemo da se saglasimo?

- Mislim da je strašno važno - mi moramo da pronađemo novi cilj. Moramo da nađemo nešto oko čega možemo da se saglasimo. Ekspo 2027 je naš cilj koji mora da podigne zemlju, da razvije zemlju - da bi u budćnosti neko lakše mogao da ostvari nacionalne ciljeve. Mi moramo da pronađemo svoj ugao, kojim nećemo da ugrozimo ni evropsku budućnost, niti svoj odnos sa Rusije i Kine, iz kojeg ćemo da razvijamo Srbiju - rekao je predsednik i naglasio da će u narednim godinama nekoliko gradova u Srbiji potpuno promeniti svoj izgled.

