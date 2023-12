OVAKO IZGLEDA SKUPŠTINA GRADA: Jezive slike nakon pokušaja divljačkog upada demonstranata (FOTO)

DEMONSTRANTI okupljeni oko Dragana Đilasa i koalicije "Srbija protiv nasilja" pokušavali su sinoć da na silu upadnu u Skupštinu grada Beograda.

Foto: Beorinfo/Novosti

Demonstranti su potpuno razbili ulazna vrata Skupštine, bacali krupne kamenice i oštre predmete, lomili prozore, palili imovinu oko Skupštine.

Epilog ovog divljačkog ponašanja najbolje je vidljiv na priloženim fotografijama:

Predsednik Privremenog organa Grada Beograda Aleksandar Šapić ocenio je da napad na Skupštinu grada nije samo divljaština već nešto što mogu da urade samo ljudi bez ikakve svesti i odgovornosti. On je sinoć obišao zdanje Starog dvora, gde se nalazi gradska skupština, i tom prilikom pokazao kolika je šteta naneta.

– Imali ste priliku da vidite na šta liči Stari dvor, zdanje pod zaštitom, građeno 1881. godine, a salon je iz 19. veka sa originalnim nameštajem i na njemu je šteta nenadoknadiva. Upasti na ovaj način u instituciju države i pokušati da se dođe do bilo kakvog cilja dokazuje da ono što sam govorio pre pet dana nije bio nikakav moj hir niti pokušaj političkog marketinga. Rekao sam da budemo li dozvolili da se nasiljem i rušenjem države borimo za političke ciljeve vrlo brzo nećemo imati državu. Sada vidite koliko je termin „majdanizacija” bio istinit. Ovo normalan čovek ne može tek tako ni da „sažvaće” a kamoli komentariše, ali ponovo ću da apelujem na sve one koji ne misle isto da ukoliko putem anarhije pokušavate da dođete na vlast, to znači da ste uništili državu, koja sutra neće moći da zaštiti ni onaj narod za koji smatrate da treba da se borite – rekao je Šapić.

Vučić: Očuvaćemo i odbranićemo izbornu volju našeg naroda i demokratiju

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se građanima posle nasilnih demonstracija pristalica Dragana Đilasa.

- Zahvalio sam se svim pripadnicima policije koji su težak teret podneli večeras. Za ljude je važno da znaju da je ovo bilo pripremljeno. Za to imamo čvrste dokaze. Država će da reaguje i uveren sam da će tužilaštvo i nadležni državni organi da reaguju u skladu sa Ustavom i zakonom. Niko nema pravo da ruši našu kuću i da uništava imovinu ove zemlje, a još manje neko ima prava da nanosi teške povrede našim policajcima. Imamo dvojicu teško povređenih policajaca, a više lakše ili još neustupljenog stepena povreda. Gađali su ih kockama kojima bukvalno možete da ubijete čoveka. O staklu koje je padalo na njih da ne govorim - rekao je Vučić.

Foto: Printskrin

Sinoć je uhapšeno više od 35 nasilnika, a najavljeno je i da će akcija biti nastavljena.

- Sva lica će tokom noći ili jutra biti pohapšena. Gde god da se skrivaju, neće moći da se sakriju - kazao je sinoć Vučić.

Predsednik je istakao da je ovo bio pokušaj krađe izborne volje građana.

