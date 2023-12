VUČIĆ O IZJAVI DRAŽE PETROVIĆA DA SU IZBORI NAMEŠTENI: Znaju da će da izgube i unapred traže alibi

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić gost je emisije Prva tema na TV Prva.

Foto: Printskrin TV Prva

Osim Vučića u studiju su i pravnik Milan Antonijević i dramski pisac Biljana Srbljanović.

U studiju je pušten snimak Draže Petrovića, koji je rekao da negativna energija može da eksplodira u ponedeljak, zato što su "izbori već pokradeni".

- Njegova rečenica nema bukvalno nikakvu težinu. Ko može da bude toliko glup i da ga uzme za ozbiljno. Ako ima takvih, bujrum - rekla je Biljna Srbljanović.

Vučić je rekao da je siguran kako svojim stavovima vrši polarizaciju, zato što govori ono što misli i ponosi se time.

- Milan je, malopre, usput optužio državu za Dubonu i Orašje. Tako je i sa ovom izjavom Petrovića. Oni su tražili izbore. Oni su meni uputili pismeno, odnosno nepismeno. Tražili su da izbori moraju biti održani do Nove godine. Mi smo izašli u susret, i da će imati izbore. Oni su ih tražili, primorali nas, mi smo to prihvatili. A oni nikada nisu prihvatali zahteve opozicije. I sada oni kažu da su izbori unapred namešteni. Znate li zašto? Zato što znaju da će da izgube, i unapred traže alibi - kazao je on.