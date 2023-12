ONI BI PONOVO DA UNIŠTAVAJU SRBIJU: Vučić upozorava da stranke bivšeg režima nude samo mržnju

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obratio se okupljenim građanima na mitingu liste "Aleksandar Vučić - Srbija ne sme da stane" u Novom Sadu i poručio da bi stranke bivšeg režima opet da uništavaju Srbiju

Foto Novosti

Upozorava da bi predstavnici bivšeg režima danas opet da uništavaju Srbiju.

- Ima jedna stvar koju sam svima i sebi zamerao, kada gledate i ovako bih mogao da pričam o tim velikim stvarima, kliničkim centrima, bolnicama, Subotica, Kikinda gde u potpunosti rekonstruišemo tu bolnicu, ali nešto što smo propuštali to je da pokažemo veću brigu za prosečnog čoveka, da primamo ljude, razgovaramo sa njima. Ne možemo uvek svakome da pomognemo, ali možemo svakoga da saslušamo i čujemo. Ne mogu da podnesem kad neki funkcioneri samo "tašna, mašna"... E, takve ćete da promenite na ovim izborima. Ko su oni koji nam danas govore da su sveci, anđeli, da će da spasu Srbiju?

Oni koji su zakatančili Srbiju? Razorili celu zemlju, isponižavali nas, svuda se izvinjavali- a da ni sami ne znaju zašto, stidili se srpskih heroja? E ti bi danas da ponovo unište Srbiju. Vi mislite da mi preterujemo, ni dan im ne bi bio potreban. Kaže Jovanović oko KiM "poznat je naš stav oko KiM, ali nije to tema večeras, skupili smo se da vidimo kako da srušimo Vučića" drugi kaže "nije to tema, mi smo se skupili da srušimo Vučića", a onda se javi Obradović i kaže "e ne mrze oni ni Vučića upola koliko i ja". Jedino što znaju to je koga mrze. Mrze oni i ništa neće moći da ponude narodu sem te mržnje, a ja tražim od vas ubedljivu pobedu zato što je to dobro i važno za budućnost Srbije.

BONUS VIDEO - ŠOJGU IZNEO PODATKE O KONTRAOFANZIVI Ukrajina izgubila 125.000 vojnika i 16.000 komada vojne tehnike