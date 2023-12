VUČIĆ GOVORIO PRED PUNIM SPENSOM: Skup liste "Aleksandar Vučić - Srbija ne sme da stane" (FOTO/VIDEO)

PREDIZBORNI miting liste "Aleksandar Vučić - Srbija ne sme da stane" održan je danas u Novom Sadu.

Foto Novosti

Vučić: Biće pritisaka oko Kosova i Metohije i uvođenja sankcija Rusiji

Predsednik Srbije se prvo našalio i rekao da on govori na skupu, a ne njegov dvojnik. Biće pritisaka oko Kosova i Metohije i uvođenja sankcija Rusiji, najavio je on.

- Ono što se zbiva za četiri dana, izbori u našoj zemlji nisu šala, naprotiv, nikad nije bilo važnije i ozbiljnije i nikad nam nije bila potrebna veća odgovornost. To govorim sa svim saznanjima kakvi nas pritisci i problemi očekuju što čuvamo ono što je naše i što je pripadalo našoj zemlji i što će joj pripadati - kazao je Vučić.

Ističe da predstavnici Đilasove opozicije nemaju svoju politiku.

- Imaju 20 različitih stavova o istim pitanjima. To je mnogo veća opasnost nego što možete i da pomislite - upozorio je on.

Foto Novosti

Foto Novosti

Foto Novosti

Foto Novosti

Predsednik Srbije rekao je radostan što vidi mnogo mladih i što vidi da su veseli i da slave pobedu.

- Politika koju ova zemlja mora da vodi, mora da bude jasna, nedvosmislena i usmerena prema napretku, a ne politika mržnje prema onima koji drugačije misle - rekao je Vučić.

Foto Novosti

Kaže da po ceo dan teče kampanja protiv Nikole Jokića i Nikole Kolje Pejakovića.

- Kao da nešto mogu da urade ljudima koji imaju svoje dostojanstvo, svoj ponos, lični autoritet, svoje znanje. Kao da igraju bolje košarku od Nikole Jokića. I Lazar i Janko su mogli da vide koliko je na ovoj političkoj strani, kako je moralno biti na ovoj strani, jer ono što su ti ljudi prošli samo jer su podržali našu politiku, to u normalnoj zemlji ne postoji - rekao je Vučić.

Podsetio je na neuspehe prošle vlasti, ali i otcepljenje Crne Gore od Srbije.

- U Prištini su 2008. doneli odluku o proglašenju nezavisnosti, jer ste imali predsednika koji se svađao sa premijerom i nijednu normalnu i racionalnu odluku nisu mogli da donesu. Ja se zato ovoliko angažujem. Ja znam da Srbija ne može da uspe i ide napred ukoliko ne pobedi lista "Srbija ne sme da stane". Nećemo moći da radimo i gradimo ništa. Vidite, kada govorimo o nekim rezultatima, jesmo li mi i stariji i mlađi sanjali o tome da uopšte koristimo voz između Beograda, Subotice, Novog Sada, skoro nismo. Zaboravili smo da imamo voz, skoro ga niko koristio nije. Jesmo li sanjali da ćemo da imamo fruškogorski koridor, jesmo li sanjali? Sada kređemo u izgradnju banatskog koridora, od Beograda do Zrenjanina. Krenuli smo da gradimo i izgradićemo. Samo u Novom Sadu mislim da smo 9 fabrika otvorili. Ima mesta gde nisam zadovoljan i znam koliko dugujemo Somboru i Kikindi i Vršcu i mnogim manjim mestima, od Sečnja do Apatina. Ali, ja kad ovo kažem, kažem jer znam da možemo više i bolje i moraćemo to da uradimo još snažnije - naglasio je Vučić.

Foto: Z. Grumić

Upozorava da bi predstavnici bivšeg režima danas opet da uništavaju Srbiju.

- Ima jedna stvar koju sam svima i sebi zamerao, kada gledate i ovako bih mogao da pričam o tim velikim stvarima, kliničkim centrima, bolnicama, Subotica, Kikinda gde u potpunosti rekonstruišemo tu bolnicu, ali nešto što smo propuštali to je da pokažemo veću brigu za prosečnog čoveka, da primamo ljude, razgovaramo sa njima. Ne možemo uvek svakome da pomognemo, ali možemo svakoga da saslušamo i čujemo. Ne mogu da podnesem kad neki funkcioneri samo "tašna, mašna"... E, takve ćete da promenite na ovim izborima. Ko su oni koji nam danas govore da su sveci, anđeli, da će da spasu Srbiju? Oni koji su zakatančili Srbiju? Razorili celu zemlju, isponižavali nas, svuda se izvinjavali- a da ni sami ne znaju zašto, stidili se srpskih heroja? E ti bi danas da ponovo unište Srbiju. Vi mislite da mi preterujemo, ni dan im ne bi bio potreban. Kaže Jovanović oko KiM "poznat je naš stav oko KiM, ali nije to tema večeras, skupili smo se da vidimo kako da srušimo Vučića" drugi kaže "nije to tema, mi smo se skupili da srušimo Vučića", a onda se javi Obradović i kaže "e ne mrze oni ni Vučića upola koliko i ja". Jedino što znaju to je koga mrze. Mrze oni i ništa neće moći da ponude narodu sem te mržnje, a ja tražim od vas ubedljivu pobedu zato što je to dobro i važno za budućnost Srbije.

Kaže da od naroda traži ubedljivu pobedu na izborima liste "Aleksandar Vučić - Srbija ne sme da stane" i najavio da će penzije da prate plate.

- Veliko povećanje penzija, 14,8 odsto idemo početkom januara, ali će penzije da prate plate. Penzoneri su razumeli sve i uvek podržavali svoju državu. Posebno hvala ženama za ljubav i podršku jer žena je stub ove države, kad žena stane sve staje, a naše žene i naša Srbija neće da stanu. Prosečne plate će biti 1.400 evra, penzije 650 evra do kraja mandata sledeće vlade, Srbija će biti država u pravom smislu te reči, a ne neko ko ispunjava tuđe naloge.Srbija ne sme da stane, živela Srbija! Do pobede! - poručio je Aleksandar Vučić u hali Spens u Novom Sadu.

Vučević: Do pobede

Predsednik SNS Miloš Vučević izjavio je da građani u nedelju imaju lak izbor i pozvao sve da izađanu na izbore.

- Četiri dana nas dele od izbora, od jednih od najvažnijih izbora poslednjih decenija. Četiri dana od odluke šta će biti sa Srbijom, sa svima nama, a izbor je toliko jasan, nikad jasniji, sve maske su pale. Nema više priča koje smo slušali u prethodnim kampanjama. S jedne strane jedna lista, narodna "Aleksandar Vučić - Srbija ne sme da stane" protiv svih drugih lista. Sve druge liste bez obzira koje su boje imaju zajednički imenitelj, zajedničkog gazdu, političkog i finansijskog, Dragana Đilasa. 17. decembra Srbija se pita: Ili Aleksandar Vučić ili Dragan Đilas, nema 4. nema 5. Ili glasate da nastavimo da gradimo i jačamo Srbiju, da nam se više dece rađa, da imamo bolju i snažniju vojsku, ili hoćete da se vratimo u period 2012. godine kada smo gubili fabrike, radna mesta, Crnu Goru, kad su krenuli da nam otimaju KiM, kad smo bili poraženi, poniženi, to su godine koje su nam pojeli skakavci. Samo je njima bilo bolje, a svima drugima bilo gore. Sećate li se kad su glasali iz Bodruma, ukrali čitav bulevar, ukrali dom za decu sa posebnim potrebana, ukrali centralnu kuhinju iz obdaništa. Jedan broj, jedna država, jedna opcija, jedna lista, jedna politika, jedna ljubav - podrška listi "Aleksandar Vučić - Srbija ne sme da stane"! Do pobede! Živeli - poručio je on.

Lazar Ristovski: Zahvaljujući Vučiću Srbija ide napred

Glumac Lazar Ristovski rekao je da su se mnogima "noge odsekle" kad su videli da najbolji svetski košarkaš igra u timu liste "Aleksandar Vučić - Srbija ne sme da stane".

- Nisam znao da je ovde uslov da bi se ovde govorilo da imaš neke veze sa Vojvodinom. Sad vidim što su me zvali, ja sam rođen u Novom Sadu, živeo u Ravnom Selu, a završio učiteljsku školu u Somboru. Tamo odakle je najveći i najbolji košarkaš na svetu Nikola Jokić. Ovi su se mnogo prepali kad su videli da Nikola igra u našem timu, malo su im se noge odsekle, udario Nikola rampu. Rođen sam na vojvođanskoj zemlji, a mi Vojvođani smo bili otvorenog uma i raširenih ruku za sve, budimo i sad takvi. Mnogi glumci i umetnici ne smeju javno da daju podršku našem predsedniku, da ne bi bili izloženi linču agresivne manjine i njihovih medija. Napadaju i mene, ali ja ih se ne bojim. Iza mene stoji moje delo. Iza sebe imam 80 i više filmova, serija, nagrade na svetskim festivalima na koje su oni dolazili samo kao turisti. Mi ne delimo ljude na elitu i seljake, već na ljude i neljude. Mi nismo ljuti i namrgođeni, mi ne mrzimo, ja praštam svim neistomišljenicima koji me napadaju. Voditi državu je mnogo ozbiljnija stvar. Nećemo valjda da pustimo da nam sutra Marinika bude predsednik. To što oni danas obećavaju to nema ko da ispuni jer oni već 17. uveče više ne postoje. Da oni pobede oni bi se nama najsurovije osvetili, a mi njima nećemo. Ja verujem u ono što predsednik Vučić radi i zato ga već godinama podržavam i podržavaću ga i ubuduće jer verujem da radi najbolje za našu Srbiju Srbija nije samo Beograd i "krug dvojke" - kazao je on.

Zahvaljujući Vučiću Srbija ide napred, ističe Ristovski.

Janko Tipsarević: Neke od svojih prvih takmičarskih koraka sam napravio upravo ovde

Proslavljeni srpski teniser Janko Tipsarević kaže da je ogromna njegova konekcija sa Novim Sadom.

- Neke od svojih prvih takmičarskih koraka sam napravio upravo ovde - kazao je on.

Ističe da je za reprezentaciju Srbije igrao upravo u Novom Sadu i "branio boje naše zastave".

Ipak, ističe da je najvažnije da je njegova ćerka rođena u Novom Sadu.

- Moja ljubav prema Vojvodini i ovom delu Srbije je zaista beskrajna - rekao je on.

Srbija ne sme da stane, kaže Janko.

- Danas nakon decenija privrženosti sportu, na svojoj koži sam osetio sve izazove i prepreke sa kojim mladi sportista može da se susretne, u praznom bazenu na Novom Beogradu. Mladima je danas omogućeno da uče, treniraju, rade i razvijaju se u svojoj zemlji pored svojih porodica. Ulaganje u sport je nezamislivo veće nego pre 15 godina, a to nije bilo tako davno. Sad nas svet gleda sa mnogo više uvažavanja i poštovanja. Ogroman broj investitora je upravo zbog vere u pravac kojim je naša zemlja spremna da ide kod nas. Mi smo mala zemlja velikih ljudi velikog srca. Da bi Srbija ostala zemlja mladih, moramo sad više nego ikad da idemo napred. Sada, više nego ikada, pun gas! Pun gas ka napred bez minuta oklevanja i stajanja - poručio je on.

Golubović: Želimo suverenu i nezavisnu Srbiju u kojoj Vojvodina predstavlja njen neotuđivi

Prva na listi "Aleksandar Vučić - Vojvodina ne sme da stane Dušanka Golubović kazala je važno setiti se da je 2012. Vojvodina bila upropaštene idnustrije, uzurpiranog poljoprivrednog zemljišta, zapuštenih puteva i pruga.

- Želimo suverenu i nezavisnu Srbiju u kojoj Vojvodina predstavlja njen neotuđivi deo - kazala je ona.

Foto Novosti

Foto Novosti

Foto Novosti

Golubovićeva kaže da je "još mnogo posla pred nama".

- Ispunjavamo data obećanja i Vojvodina, konačno, treba da se osmehne. Vojvodina ne sme da stane! Živela Vojvodina! Živela Srbija - poručila je ona.

Pun SPENS

SPENS je već pun, a hiljade ljudi je ispred.

Skup počinje uskoro.

Foto Novosti

Iako je skup zakazan tek za 16 časova, hala SPENS gotovo je već popunjena sat i po vremena pre početka mitinga.

Foto: Novosti

Tribine su pune, zastave se vijore, a sa tribina se čuje skandiranje "Srbija, Srbija!".

Foto: Novosti

Pogledajte u priloženom snimku atmosferu iz Spensa.