PUNA DVORANA PENDIK: Vučić poručio u Novom Pazaru - Ubrzaćemo radove na svim pravcima i poljima (FOTO/VIDEO)

LISTA „Aleksandar Vučić - Srbija ne sme da stane“ održala predizborni skup u Novom Pazaru, u sportskoj dvorani Pendik.

Foto: Novosti

Proslavljeni košarkaš Željko Rebrača več je stigao, a za njim i ministar Tomislav Momirović.

Prisutni su i otac predsednik Srbije Anđelko Vučić, bivši košarkaš Dejan Tomašević, ministar Jelena Tanasković, Rasim Ljajić, Mirsad Đerlek...

Na skup je stigao predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Vučićev govor

Predsednik Vučić se zahvalio na divnom dočeku, Rasimu za divne reči, istakao je da zna koliko mu nije bilo lako da govori večeras.

- A opet je dao i srce i dušu da zajedno sa vama ovde predstavimo našu listu, verujem pobedničku - rekao je Vučić.

Kako kaže, pomenuo je Rasima i zbog nečeg drugog. Dodaje da je on večeras pomenuo nešto što malo političara hoće da kaže, a posebno kada je to nešto što može naići na negodovanje publike.

- Rasim je večeras rekao da kažemo hvala za ono što je urađeno u Novom Pazaru i za mene nije bilo lepše ni važnije rečenice koju sam mogao da čujem. A ja ću da krenem iz jednog drugog ugla. Vi mislite da ja ne znam koliko ima zluradosti kada kasnimo sa izvođenjem nekih radova, i koliko samo čekaju da okrive Beograd, mene, Rasima ili nekog drugog - rekao je Vučić.

Foto: Novosti

Kako kaže, "uvek ćemo da uradimo sve ono što smo obećali".

- Da li znate šta Novi Pazar dobija sa Kliničkim centrom, hoću da imate najbolje moguće uslove. Imaćete najmoderniji Bolničko klinički centar u kojem ćete moći da lečite svoje sestre i braću, roditelje i supružnike - rekao je Vučić.

Vučić je rekao da će u sledećoj godini biti urađen i stadion u Novom Pazaru.

- Kad smo podizali atletski stadion bilo je "šta će stadion ovde" a sad su glavni zahtevi kad će bazeni, fudbalski stadion u Pazaru, što znači da smo neke druge stvari uspeli kad smo do ovoga došli da uradimo. Ići će nam Kragujevac, Niš, Beograd, samo nađite zemlju da rešimo problem. Vi imate ovde vernu publiku, Novi Pazar ima Adema Ljajića koji je vratio veru u fudbal ovde u Pazaru. Ono što je za mene mnogo važnije, bio sam na nekom sajmu u Beogradu, došao sam do štanda Pazara, to je bila moja ideja, video sam da su napravili za mene najlepši prospekt koji sam mogao da vidim o našoj zemlji. Džamija, crkva, i to je sve naše, naše nasleđe čime moramo da se pohvalimo na svakom mestu i sve je vaše. I da vam kažem, Hamad Međedović on je naša nada. Znam ja da je on nada Pazara, ali ne ljutite se, on je i nada Beograda i cele naše zemlje i sve ćemo da uradimo da budemo uz njega. I ja sam znao da cenite po delima, ne po onome je li vam neko simpatičan ili nije. Ubrzaćemo mi radove na svim pravcima i poljima. A lako je da budete zlonamerni, uvek ćete da je pronađete, to je najlakše. Hajde kaži nešto lepo pristojno, ili pomozi, ali nemoj da odmažeš. Što, da niste vi bolnice i stadione uradili? Ništa od toga niste napravili. Nama je za Pazar potreban veliki investitor, ali kapitalno intenzivni sa nešto višim platama, ali nam je to zamajac da nam Pazar bude industrijski centar, da bi mogao da se razvija brže i bolje. U svakom trenutku i na svakom mestu sam mislio i na Bošnjake, ne samo na Srbe - kazao je on.

Obraćanje predsednika SDP, Rasima Ljajića

- Dragi prijatelji, trebaće nam još u ova dva dana kampanje da uradimo ovo što treba da završimo, jer ovo je stvarno najbolja kampanja koju smo ikad vodili. Nikad veće energije nisam od 90ih osetio do sada, mi smo uvek bili najjači alinam je uvek falilo malo do velike pobede kojoj bismo se punim plućima radovali. Ova hala nikada nije bila punija. Sada je došao trenutak da se 17. decembra radeujemo toj velikoj, najvećoj pobedi koju ćemo ikada da ostvarimo. Ovaj narod je shvatio da će glasati za one koji rade, a ne one koji obećavaju, za ono što je prijatnije očima, a ne ušima. Svako može da priča šta hoće i puni vaše duše, ali od toga nema nikakve koristi. U svakom gradu se gradi i izgrađuje, Pazar nikad nije bio lepši nego što je sad.

Foto: Novosti

I mi ćemo to da nastavimo, tek smo na pola puta. Znam ja u dušu vas, vi ste odlični trgovci. Niko vas ne može da prevari, Pazarce niko ne može, a godinama su pokušavali i nisu uspeli. Zašto treba da se glasa za listu "Aleksandar Vučić - Srbija ne sme da stane". Prvo, naša stranka je na ovoj listi. Pobeda naše liste znači veće učešće naše stranke u Vladi, nove investicije, projekti u Pazar i u Sandžak. Kad glasate za našu listu, glasate za našeg poslanika, Muamera Bačevca. Drugi razlog: Vučić je u Pazaru uradio sve što je obećao, čak i više od toga. To je glas za život, ovo je lista koja nudi rešenja za život za sad i odmah. Vi glasate za stvari koje mi ovde vrlo jasno predočavamo, koje se rešavaju za sad, mesec ili dva meseca. Zamolio sam predsednika Vučića, s obzirom na kompleksnu situaciju i rat koji se vodi u Gazi, da Srbija ovog puta razmisli, danas se glasa u UN. Prošli put Srbija je bila uzdržana, večeras će Srbija glasati za palestinsku rezoluciju. Ja znam da to može stvoriti probleme Vučiću na međunarodnom planu i da mogu da vrše pritiske, ali ovo je veliki moralni čin koji je Vučić večeras učinio - poručio je Ljajić.

Foto: Novosti

Obraćanje doktorke UKC u Kragujevcu, Amine Nurović

- Obraćam vam se sa puno ponosa i posebnim osećajem zadovoljstva. Ovo je za mene bitan trenutak i mogu da izrazim duboku zahvalnost zbog doprinosa u medicini, posebno tokom mojih studija. Motivacija u vidu različitih stipendija doprinela je mom čvrstom uverenju da je moje mesto ovde, u mojoj zemlji, među mojima. Pod zakletvom Hipokrata, za nadu i veru u bolje sutra. Novi Pazar će uskoro dobiti klinički centar. Mladi i svi lekari koji sanjaju bolje uslove rada to čekaju. Posebnu zahvalnost iskazujem predsedniku naše zemlje, Aleksandru Vučiću - rekla je. Poruka mladima Novog Pazara je da ostanemo ovde, jer mi smo budućnost ovog grada - istakla je.

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Obraćanje doktorke Alme Elfić

- Počastvovana sam da mogu da vam u ime kolega poželim dobrodošlicu u budući klinički centar ali i u Novi Pazar, u koji ste nakon svih ulaganja naročito u zdravstvo uvek rado viđeni. Radovi koje smo zajedno započeli napreduju i već daju obrise budućeg velikog centra, za šta najveću zahvalnost dugujemo vama, ali i našem rukovodstvu, predstavnika u Vladi.

Foto: Novosti

Ona je istakla da ovim dajemo šansu mladima da ostanu u svojoj državi i gradu.

- Omogućili te da njihova budućnost bude u okviru granica njihove zemlje. Novi Pazar ne sme da stane - rekla je Alma.