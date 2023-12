VUČIĆ O IZGRADNJI ZDRAVSTVENOG CENTRA: Biće najlepša bolnica, modernija od KC Niš i KC Beograd

PREDSEDIK Republike Srbije, Aleksandar Vučić, obratio se u Prokuplju na predizbornom skupu liste "Aleksandar Vučić - Srbija ne sme da stane" gde se osvrnuo na izgradnju zdravstvenog cengra.

Foto M. Š.

- Hvala što ste se uvek žrtvovali nesebično za otadžbinu. Pre nego što sam stigao u ovu halu, u kojoj ćemo isto morati da menjamo i svlačionice i toalete. Obišao sam zdravstveni centar u izgradnji, ioako sam mislio da je to Skadar na Bojani i da će to potrajati, biće najlepša bolnica, modernija od KC Niš i KC Beograd i to želim da svi znate ovde u Toplici. Za nekoliko meseci već ćete moći ćete da računate da u zravstcvenom centru lečite vaše bližnje, sa najmodernijom opremom.