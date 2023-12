VUČIĆ U KRUŠEVCU NA SKUPU: Cilj je preko 50 posto - Možete u parama da imate koliko hoćete, dušu našeg naroda ne možete da kupite

Lista "Aleksandar Vučić - Srbija ne sme da stane" održala je danas predizborni skup u Hali sportova u Kruševcu.

Na skupu su govorili Aleksandar Vučić i Miloš Vučević.

Predizborni skup održao se u Hali sportova u Kruševcu sa početkom od 18 sati.

Vučić je rekao da je cilj na predstojećim izborima da lista osvoji preko 50 procenata u mandatima, jer među opozicijom nema razlike.

- Preko 50 posto svuda u Rasinskom okrugu, ionako između njih nema razlike, svi su za istog tajkuna. Poštena Srbija pobeđuje. Možete u parama da imate koliko hoćete, dušu našeg naroda ne možete da kupite - rekao je Vučić.

Obraćanje Aleksandra Vučića

Dok je izlazio na binu, Vučić je pozdravljen velikim ovacijama i gromoglasnim aplauzom.

- Došao sam nešto ranije u Kruševac, pošto su mi zabranili, da ne smete da se pohvalite, pa nismo mogli da otvaramo 11 km auto-puta. Onda sam seo u svoj stari automobil i provozao se svih 26,7 km. I onda viditie, koliko nam je Srbija lepa, kolik otoga smo uspeli da uradimo, bez obzira što vi i ja nismo nikad zadovoljni do kraja.

- Da budemo sasvim fer, svi, a to je, jesmo li sanjal ida će do Trstenika biti auto-put, do Banje, do Kraljeva.

- Momci da vas zamolim, spustite transparente da druge ljude mogu da vidim.

- Kada sam se provozao, otišao sam u Manastir Đunis. I slučajno u razgovoru sa vladiko mArsenijem, bude tu Bata Gašić. A sve priča kao da ja ne čujem ,a namerno govori da bih sve čuo. Kaže Bata svešteniku, "al nije nam se dalo, uvek bili u Kruševcu oni koji nisu Rasinci". Ali ima priča svoj nastavak. A zato nam nije urađeno. A ja ga pitam šta Bato nije to urađeno. On kaže "i hala da se uradi i bolnica da se rekonstruiše". Ja kažem da sam saglasan, mislim da hala mora da se modernizuje, bolnica je preko potrebna to je preko 40 miliona evra. Pitao sam , imaš li još nešto posle toga, možeš l ise setiti još nečega".

- Kaže, ne mogu, al čim prvo uradimo nešto, setiću se šta još može. I nikad nije dosta.

- Ljudi koji dođu sa strane, vide koliko gradovi napreduju. U Kruševcu je neverovatna razlika, kao da nije isto mesto.

- Umoran sam lažima naših političkih protivnika. Nikad nećete nešto pametno da čujete od njih. Neće da se bave planovima i programima, jer ih nemaju. Krenuli su sa tim da mi otac nije otac, sin nije sin, da mi je majka nemoralna. Da smo svi ubice i kriminalci, a oni koj isu oteli 619 miliona evra su prepošteni. Onda su se skupili svi i idu u debate.

Jedino pričaju da Vučića mrze. To je jedina politika, to je ono što imaju da kažu. Svaki od njih isto kaže. I oko sankcija Rusiji, samo je tema kako će da obore Vučića.

- Svi su pričal ida ću da uvedem sankcije Rusiji. Prošla godina i više, a ja ne uvedoh sankcije. Neka narod zaključuje.

- Posebno sam se nasmejao kad je neki čovek iz SPS-a vikao Vučiću pederu. Nije mu dosta što viče, nego peva. Ja sam samo rekao čestitam na inventivnosti vašim programima. U Đilasovim medijima sutradan - "Vučićeve pretnje samo zbog pesme". Vi se pitate da li je moguće to što vidite.

- Izbori nisu igra, država nije igračka. Mladi ljudi misle, sve što imamo zauvek je dato, nemamo šta da izgubimo. Verujte mi reč, ne sanjajte kako je kad vam zakatanče sve fabrike. Ponovo bi to uradili u najkraćem periodu.

- Danas 10, 11 godina imate stabilnu valutu. Sve to nestalo bi preko noći.

- Molim vas da budete odgovorni i da donosete odluku podrškom našoj listi. Nas očekuje mnogo muka po pitanju KiM, i ne želim da vam kažem da će biti sve slatko i da će cvetati cveće. Znate da neće, neću da vas lažem. Do poslednjeg daha štitiću vitalne interese našeg naroda na KiM. I pre i posle Banjske. Nikada ih nećemo ostaviti na cedilu.

- Hvala penzionerima na svemu što su uradili za Srbiju i mi ćemo zato znati da im uzvratimo. Penzije će morati do kraja narednog mandata - prosečna 650 evra, plata - 1400 evra.

- Kažu oni pobeđuju sigurno, još 3 i 5 posto. Oni misle kako nas time plaše. Mi kao da smo blesavi , kao da ne idemo u narod i nemamo istraživanja. Biću nezadovoljan ako naša lista na bude imala apsolutnu većinu, bez socijalista

To je jedini cilj, 50+ procenata u mandatima. Ja to kažem 10 dana pred izbore, oni mi se smeju. A videćemo ko će se smejati posle izbora. Srbija hoće napred, da brine o sovjoj deci i budućnosti. Srbija hoće pobedu! Preko 50 posto svuda u Rasinskom okrugu, ionako između njih nema razlike, svi su za istog tajkuna. Poštena Srbija pobeđuje. Možete u parama da imate koliko hoćete, dušu našeg naroda ne možete da kupite. Da narod pobedi 17-og, jer Srbija ne sme da stane! Živeo Kruševac, živela Srbija!

Obraćanje Miloša Vučevića

- Kada posotji jedinstvo naroda, kada imate jasnu politiku i jasno liderstvo, onda možete da postižete rezultate kakve građani zaslužuju. Zahvaljujući svima vama, uz snažnu dirigentsku palicu Vučića, izborili smo se sa poplavama, migrantskom krizu. Izdržali smo pritiske rata u Ukrajini, Bliskom istoku. Sve je to pratila neprekidna borba za KiM. Otvorili smo više od 550 000 radnih mesta, auto-puteve izgradili. Pogledajte koliko je fabrika otvoreno, koliko nam je vojska snažnija, koliko rastu plate i penzije. Ali to je samo pola posla.

- Srbija je naša kuća, ako je ne budemo čuvali i birali ljude odvažne koji će predstavljati Srbiju, sve onda možemo staviti na kocku. Jasno je za koga treba da glasate. Mislim da imate samo 2 ponude i politike. Jednu koja predstavlja VUčić, a drugu za se liste kojima šefuje Dragan Đilas. On je šef svih ostalih lista, svima komanduje i levima i desnima i zelenima i žutima. I nemaju nikakv program, ideje, nikakve politike, bez odgovornosti, samo sa željom da se dograbe daleko bogatijih kasa države.

- U to vreme smo gubili na svim poljima. Nismo smeli da kažemo da smo Srbi i građani Srbije.

17. decembra svi na glasanje, idemo svi da glasamo, idemo da pobedimo, ubedljivo! Da pobedimo za Srbiju, za sve građane, za sav srpski narod. Idemo da pobedimo za njih neodogovrne, koji bi upropastili državu. Hvala puno, siguran sam da će Kruševac i Rasina doneti ubedljivu pobedu, kao i cela Srbija. Jedan izbor, jedna lista, broj 1. Idemo u pobede!

Obraćanje doktorke Andrijane Jovanović

Imam 26 godina, iz Leskovca sam. Zvanje doktora stekla sam na Medicinskom fakultetu u Nišu, na šta sam posebno ponosna. Dobila sam priliku da radim u sovjom zemlji, zahvaljujući politici Aleksandra Vučića i Vladi Republike Srbije. Moje kolege i ja, mi nećemo morati učliti norveški, nemački. Mi ostajemo ovde. Ostajemo u Srbiji u kojoj smo rođeni, u kojoj smo se školovali. POlitika predsednika Vučića prepoznala je ono što je najvažnije za naše društvo, a to je znanje. To znanje ostaje u Srbiji, jer snaga je u ljudima.

- Ponosna sam na ovu zemlju sto me niko nije pitao za koga ću da glasam, već što se samo gledalo moje znanje. Ostajem u Srbiji da pomažem našoj deci.

Vučić stigao u Halu sportova, dočekan gromoglasnim aplauzom

Obraćanje Milana Krkobabića

- Velika mi je čast što imam mogućnost da vam se obratim. Nalazimo se u Lazarevom gradu i red je da budemo pristojni ljudi da prvo pozdravimo najstarije širom Srbije, naše uvažene penzionere. Penzije prate plate, penzionera ima 1,6 miliona. Penzije moraju da rastu koliko i plate, to je ono što je pošteno.

U Rasinskom okrugu dodeljeno je 50 kuća. Prosek godina je manje od 30 godina, a jedna trećina njih je, nećete verovati, iz grade odlazi put sela. Postavlja se pitanje da li ćemo nastaviti. Bio sam u Pirotu, onda se pojavio predsednik, moram da da dam odogvor da li ćemo nastaviti sa tim. Rekao mi je predsednik sledeću stvar:

- Koliko god bude zahteva mladih ljudi u Srbiji da se osamostale, da ostanu u selima ili iz gradova pređu usela, toliko će biti novca, rekao je Aleksandar Vučić.

- Pred nama su borjne liste, lista broj 1 je naša lista. Zato 17. decmebra, lista broj 1 Aleksandar Vučić Srbija ne sme da stane. Ja kažem i neće! Živeo PUPS, živela lista broj 1, živela Srbija!

Obraćanje specijaliste radiologije dr Rade Joksimović Zmajkovski

Stojim ovde ispred vas ponosno, zbog svega što je urađenom jer Srbija ne sme da stane. Verujem u vas, jer svaki čovek podjednako je bitan i važan. Verujem u život, zato sam izabrala da budme lekar. Zato sam izabrala da stanem uz ove ljude, uz vas dragi naprednjaci, uz vas poštovani predsedniče i uz našeg Batu Gašića - rekla je Joksimović.

Foto: Novosti Tekst potpisa

- Izgrađene su nove bolnice, klinički centri, većina bolnica je renovirana. Opremljena najnovijim uređajima, mamografima, skenerima. Završen je projekat za rekonstrukciju opšte bolnice u Kruševcu - ceo jedan gradski budžet. Nastavlja se trend sa proširenjem kadrovskog plana. Cilj je da našim pacijentima omogućimo prevenciju, najbolje lečenje, briga o zdravlju je imeprativ.

- Sa zadovoljstvom i ponosom pozivam vas da se borimo zajedno i svi zaokružimo 17. decembra broj 1 i listu "Aleksandar Vučić - Srbija ne sme da stane". Uhvatiti se u koštac sa aždajama zla mogu samo istinski heroji koji vole našu zemlju. Jer Kruševac ne sme da stane, Srbija ne sme da stane.

Izvedena himna Srbije

Prepuna Hala sportova

Hala sportova ispunjena je do poslednjeg mesta, a velikim aplauzom dočeaki su Miloš Vučević i Ana Brnabić.

