RUSKA ANALIZA: Ko stoji iza "Proglasa"?

INICIJATIVU "Proglas" koja poziva građane da izađu na izbore i udruže se "u borbi za drugačiju Srbiju" do sada je potpisalo više od 160.000 ljudi. Iako mnogi tvrde da ova brojka ne odgovara tačnom broju građana koji podržavaju kampanju, budući da se, navodno, sa jednog računara podrška može iskazati više puta, nesumnjivo je da je inicijativu podržao veliki broj poznatih ličnosti koji imaju ugled u delu javnosti, na čelu sa Draganom Bjelogrlićem i bivšim predsednikom Srpske akademije nauka i umetnosti Vladimirem Kostićem, poznatom i po tvrdnji da Kosovo "ni defakto, ni dejure" nije srpsko.

Akcija Grupa javnih ličnosti na predstavljanju "ProGlasa" , Foto Medija centar

RT Balkan je pokušao da utvrdi ko, ako iko, stoji iza "Proglasa". Proverom vlasništva internet domena, došli smo do adrese NVO "Građanske inicijative". Ova nevladina organizacija je domen proglas.co.rs na kome se potpisuje podrška registrovala 7. novembra, na dan kada je i predstavljena inicijativa čiji je tekst pročitala glumica Svetlana Bojković.

Foto: Printscreen

Da su u pitanju baš Građanske inicijative koje su javnosti poznate kao jedna od prozapadnih nevladinih organizacija, svedoči i adresa registranta domena - Kneza Miloša 4, što je Kuća ljudskih prava i demokratije, odnosno zgrada u kojoj je smeštena mreža NVO - Građanskih inicijativa, Beogradskog centra za ljudska prava, Komiteta pravnika za ljudska prava (Jukom), Helsinškog odbora za ljudska prava i Centra za praktičnu politiku.

RT Balkan je putem elektronske pošte još u ponedeljak pitao Građanske inicijative u kakvoj su vezi sa kampanjom "Proglas", ali, uprkos tome što su im dali više nego dovoljno vremena - odgovor nisu dobili.

Građanske inicijative su, prema podacima dostupnim na njihovom sajtu, nastale 1996. godine, a osnivači udruženja bili su Dubravka Velat, Miljenko Dereta, Žarko Korać, Vukašin Pavlović, Rade Radovanović, Nadežda Gaće, Srđan Bogosavljević, Nada Marinković, Milan Podunavac, Mina Vidaković, Nada Korać i Ivo Visković.

Na listi donatora ove inicijative, uz ambasade Holandije, Velike Britanije, Norveške i Sjedinjenih Američkih Država, nalaze se i Evropska komisija, Fridom haus, "Integra Kosovo", Soroševa Kosovska fondacija za otvoreno društvo kao i njen ogranak u "skraćenoj" Srbiji, Savet Evrope... I, naravno, nezaobilazni NED, američka Nacionalna zadužbina za demokratiju koja je još od osnivanja dovođena u vezu sa delovanjem CIA.

Nevladina organizacija Građanske inicijative je prethodnih dana u pozitivnom kontekstu na svom portalu izveštavala o aktivnostima "Proglasa", ali su u tim izveštajima propustili da spomenu da su sa ovom inicijativom na bilo koji način povezani.

Kampanja "Proglas" umnogome podseća na kampanje "Izađi i glasaj" koje je Amerika u Srbiji sprovodila 2006, 2007. i 2008. godine, ne bi li konstruisala budućnost zemlje nakon ostvarivanja njihovog cilja - oduzimanja Kosova, i izabrala političke aktere koji su "podobni" za saradnju na tom planu.

I na portalu Građanskih incijativa može se naći svojevrsna potvrda da je i "Proglas" primer ovakvih kampanja "Izađi i glasaj", odnosno Get out the vote (GOTV).

"Inicijativa 'Proglas' iza koje je okupljena grupa uglednih intelektualaca i javnih ličnosti ima za cilj pozivanje građana i građanki da izađu na predstojeće izbore", navodi se na sajtu "Građanskih incijativa".

Popularni "pačji test" kaže da ako nešto izgleda kao patka, pliva kao patka i kvače kao patka - verovatno zaista jeste patka. U slučaju "Proglasa", naime - ako izgleda kao GOTV kampanja, deluje kao GOTV kampanja i ima isti cilj kao GOTV kampanja - onda ona to zaista jeste.

Get out the vote je kampanja, iskustvo pokazuje, koju je Amerika oduvek vodila indirektno, preko nevladinih organizacija, ne bi li povećala izlaznost na izborima. Svodi se na čistu logiku – strankama koje podržavaju lakše je da pridobiju ljude koji ranije nisu glasali, nego da pokušavaju da glasače sa već oformljenim političkim preferencijama privuku na svoju stranu. Jednostavnije rečeno, teže je pristalicu SNS-a odvići od podrške toj partiji, nego nekog apolitičnog naterati da se zainteresuje za opciju koju oni podržavaju.

Koliko su SAD ranije na "Izađi i glasaj" gledale kao na važan instrument za preuzimanje kontrole nad srpskom političkom scenom najbolje svedoče depeše "Vikiliksa" iz 2006. godine, kada su Amerikanci najaktivnije sprovodili ovu kampanju.

"DS ostaje ključ za kratkoročnu demokratsku i ekonomsku tranziciju Srbije, zbog čega njena nepotpuna priprema (za izbore) još više frustrira. Biće potrebna poštena samoprocena, naporan rad i pomoć Zapada kroz agresivne GOTV kampanje da bi se zaustavilo osipanje pristalica", navodi se u belešci pod oznakom 06BELGRADE1277, od 14. avgusta 2006. godine.

U poverljivoj depeši od 16. avgusta iste godine, zavedenoj pod brojem 06BELGRADE1294, navodi se da je američki ambasador rekao da "ćemo biti spremni da sa agresivnom kampanjom GOTV pomognemo da izvučemo demokratske birače na birališta".

"Sledeći izbori, rekao je Tadić, biće najvažniji u istoriji Srbije. Bilo bi važno da blisko sarađujemo u okviru GOTV i da pažljivo motrimo na uključene nevladine organizacije", dodaje se u ovoj depeši.

Da je pitanje predaje Kosova i Metohije bilo u centru svih ovih nastojanja Amerikanaca da "ohrabre političke apstinente" da izađu na glasanje, svedoči i poverljiva beleška 06BELGRADE1929 od 28. novembra u kojoj se navodi da se SAD nadaju da će njihova GOTV kampanja navesti ljude da razmotre glasanje za demokratske stranke, i "poguraju buduću vladu da zauzme realniji stav o Kosovu".

U tom procesu, pokazuje jedna mesec dana starija i takođe poverljiva beleška zavedena pod brojem 06BELGRADE1752, Amerikanci nisu želeli da isključuju nijednu demokratsku stranku. Ko god je dovodio u pitanje status Kosmeta, za njih je bio dobrodošao saradnik.

"Takođe ćemo povećati podršku za manje stranke koje aktivno podržavaju realniju i konstruktivniju diskusiju o Kosovu. Vodićemo računa da naša podrška inicijativama GOTV-a i građanskog društva, kao i naše javne poruke otvore diskusiju o odgovornim alternativima", piše u depeši koju je obelodanio "Vikiliks".

Beleška 06BELGRADE1534 od 21. septembra otkriva da je Amerika već tada bila u fazi "finalizacije planova za dobro finansiranu GOTV kampanju" čiji će krajnji ishod biti menjanje stava naroda o Kosmetu.

Reč je o njihovoj strategiji nazvanoj šifrovanim imenom K-1, koja se svodi na to da Srbe treba ubediti da Kosovo i Metohija nisu važni i da ih treba zaboraviti.

S obzirom na to koliko su truda Amerikanci ranije uložili ne bi li kroz kampanje "Izađi i glasaj" prikupili glasove onima s kojima bi mogli da sarađuju na "zaboravljanju" Kosova, teško je zamisliti da se nešto u međuvremenu promenilo i da su od te misije odustali.

Pitanje za razmišljanje je - da li bi "Proglas" mogao da bude njihov novi instrument za ostvarivanje starog cilja, sa ili bez znanja njegovih potpisnika?

Uostalom, ako niko nema ništa da krije, zašto sami već dosad nisu obelodanili i/ili objasnili prirodu veze između "Proglasa", Građanskih inicijativa i novca sa Zapada kojim se finansiraju.

(RT Balkan)