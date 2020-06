B. Borisavljević | 09. jun 2020. 08:52 | Komentara: 0

PREDŠKOLSKE ustanove su objavile preliminarne liste primljene dece, a iz Sekretarijata za obrazovanje i dečiju zaštitu poručuju da će biti još dodatnih mesta.Roditelji, koji su nezadovoljni, imaju pravo da do 18. juna podnesu žalbu elektronskim putem. Osim po žalbama, nova mesta biće obezbeđena proširenjem upisne kvote za petinu, ali i otvaranjem novih montažnih vrtića.

Prema rečima Slavka Gaka, sekretara za obrazovanje i dečju zaštitu, tokom leta sekretarijat će odobravati dodatnih do 20 odsto povećanja kapaciteta tamo gde se proceni da je to moguće. Takođe, do septembra će biti otvoreni vrtić u Surčinu, a do kraja godine i prvih šest montažnih.





- Dok ne upišemo decu svih zainteresovanih roditelja, nastavljamo i saradnju sa privatnim vrtićima u kojima je omogućen boravak dece uz finansijsku pomoć Grada - naglasio je Gak. - Roditelji ne bi trebalo da brinu, jer će biti još dodatnih mesta.







Beograd je na dobrom putu da ono što je zacrtano i ostvari, budući da je obuhvat dece predškolskim obrazovanjem sa nekadašnjih 45, podigao na 73 odsto. Radimo na daljem smanjenju liste čekanja, na kojoj je u ovoj godini bilo oko 2.000 dece, a pre tri godine oko 10.000 mališana. To je već veliki uspeh, ali biću zadovoljan tek kada listu potpuno ukinemo.





Na konkursu za upis u beogradske vrtiće, koji je trajao od 30. marta do 15. maja, stigao je 20.251 zahtev. Ove godine roditelji su mogli da konkurišu isključivo elektronskim putem za 12.702 mesta, i to za 5.777 mesta u jaslenim grupama, 2.207 mesta u vrtićkim grupama i još nešto manje od 5.000 mesta za predškolce koji do sada nisu bili u sistemu.





Interesovanje za državne vrtiće je veće nego prošle godine, pa su stigle 1.373 prijave više. Najveći porast interesovanja za upis u državne vrtiće beleži se u Novom Beogradu. Na adresu predškolske ustanove "11. april" stigao je ukupno 2.981 zahtev, što je za 364 više nego prošle godine. Sledi Zemun, sa 2.175 primljenih molbi, što je 296 dodatnih. Na Voždovcu je konkurisalo 2.333 roditelja, što je povećanje u odnosu na prošlu godinu za 292 dece. Sa ukupno 2.273 prijave, za upis u vrtiće na Čukarici zaintersovano je 244 dece više.





Čak dve trećine zahteva - 14.176 podneto je za šest predškolskih ustanova - Novi Beograd, Zemun, Palilula, Voždovac, Čukarica i Zvezdara. Od 12.702 mesta, u jaslenim grupama je "rezervisano" 5.777, 2.207 mališana će moći da krene u vrtić, dok za predškolce koji do sada nisu bili u sistemu ima nešto manje od 5.000 mesta. Predškolske ustanove, koje imaju prostornih i kadrovskih mogućnosti, mogu tražiti proširenje upisne kvote za 20 odsto.





DRUŠTVENO OSETLjIVE GRUPE





Prioritet pri upisu imaju deca iz društveno osetljivih grupa, deca zaposlenih roditelja i redovnih studenata, kao i deca koja imaju status trećeg i svakog narednog deteta u primarnoj porodici.





