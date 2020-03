S. B. M. | 07. mart 2020. 07:53 | Komentara: 0

ZBOG radova na Savskom trgu, od srede je izmenjen režim saobraćaja i u Ulici kneza Miloša. Umesto da se broj traka po smeru menja u 11 sati, sada promene nastupaju već u 9.30.

- Zbog velikih gužvi koje su se stvarale, MUP je naložio "Beograd putu" alternativno vođenje semafora. Do sada se do 11 sati ka centru stizalo u tri trake, dok su dve vodile ka Dedinju. Sada se režim menja već u 9.30, pa do centra vode samo dve trake - navode u Sekretarijatu za saobraćaj.

Ipak, ovo pravi ogromne kolone od Dedinja do centra, a produžilo se i vreme čekanja na autobuse 23, 37, 44, 58 i trolejbuse. Zbog radova, gužvi ima i u Balkanskoj, Gavrila Principa, Kraljevića Marka, Ličkoj, Crnogorskoj... Saobraćajne policije zato ima na svakom koraku, u pokušaju da regulišu saobraćaj.