Prvi maj na Vršačkim planinama: Idealno mesto za vikend beg u prirodu, izletišta sprema za turiste (FOTO)

Jelena Baljak

29. 04. 2026. u 06:45

PRVOMAJSKI praznici prava su prilika za kratki beg u prirodu, a Vršačke planine su idealno mesto za to, s obzirom na to da su od Beograda, Zrenjanina i Smedereva udaljene svega oko 90 kilometara.

Први мај на Вршачким планинама: Идеално место за викенд бег у природу, излетишта спрема за туристе (ФОТО)

Foto: J.J.Baljak

Osim šetnje po dobro obeleženim stazama, Vršačke planine posetiocima nude i noćenje u Odmaralištu „Crvenog krsta“, Planinarskom domu, kao i u etno-selu Malo Središte, u kom se nalazi puno vikendica za iznajmljivanje. Većina njih je dostupna za rezervacije preko specijalizovanih sajtova, a cene se kreću od 55 do 240 evra po danu. Idealne su za boravak više porodica, za roštiljanje i opušteno druženje.

Iz Malog Središta kreće i uspon na Gudurički vrh, najviši u Vojvodini, na kom se od zimus nalazi i novosagrađeni vidikovac, visok 16 metara. Sa njegove platforme pruža se jedinstven pogled na nepreglednu banatsku ravnicu, ostale vrhove Vršačkih planina, kao i na snežne vrhove planinskih masiva u susednoj Rumuniji. Za tu ne previše zahtevnu turu potrebno je oko tri sata, u oba smera.

Foto: J.J.Baljak

Vidikovac na Guduričkom vrhu

Ukoliko se odlučite za jednodnevni izlet, preporučujemo šetnju Stazom zdravlja, koja se nalazi iznad samog Vršca. Ona prolazi kroz baštu popularnog kluba „Izazov“, u kom možete napraviti kratku pauzu za piće i nezaboravan pogled na grad. Ova staza dalje vodi i do Vršačkog utvrđenja, starog sedam vekova, koji je vikendom otvoren za posete. U njemu se nalazi stalna muzejska postavka na četiri nivoa. Potom možete otići na ručak u odmaralište „Crvenog krsta“ ili se spustiti do nekog restorana u gradu.

Foto: J.J.Baljak

 

Vršačke komunalne službe su uredile sva popularna izletišta, a lokalna samouprava je obezbedila i besplatan autobuski prevoz od grada do brega. Polasci ka bregu su u 10 i 11 časova sa stajališta „kod Šinkovića“, a povratak u grad je u 15.30 i 17.30 časova, sa platoa „kod Slaviše“.

Drugi pišu

Turističke agencije šalju obaveštenja putnicima o doplatama avionskih karata: Gorivo prazni džepove putnika
CENA goriva na svetskim berzama skače svakog dana, pa tako i džepovi građana bivaju sve prazniji. Jedan od poslednjih nameta prelio se na avio karte i automatsko poskupljenje turističkih aranžmana. Domaća kompanija još nije povukla ekstremne poteze, jer postoje rezerve kojima se trenutna situacija kompenzuje. Međutim, troškovi letovanja ugovorena preko agencija, koji uključuju čarter letove, ipak će biti viši do osam odsto bruto cene aranžmana, jer će putnici morati da doplate karte na ime goriva.

Pravi raj: U ovoj branji u Srbiji je najtoplija voda, a cene su za svačiji džep
Dok se planine polako zelene, a miris roštilja najavljuje praznike, Vranjska Banja se izdvaja kao destinacija koja nudi nešto što nijedna druga u Evropi nema – najtopliju vodu, ali i ono što je domaćem turisti najvažnije: mir, zdravlje i izuzetno pristupačne cene. Iako izvesno skromnih smešzajnih kapaciteta i atraktivnih sadržaja, predstavlja pravi raj na samo petnaestak kilometara od Vranja.

Ovacije za Špansku pitu: Irfan Mensur i Fondacija Mozzart pronašli recept za uspeh

