Prvi maj na Vršačkim planinama: Idealno mesto za vikend beg u prirodu, izletišta sprema za turiste (FOTO)

PRVOMAJSKI praznici prava su prilika za kratki beg u prirodu, a Vršačke planine su idealno mesto za to, s obzirom na to da su od Beograda, Zrenjanina i Smedereva udaljene svega oko 90 kilometara.

Foto: J.J.Baljak

Osim šetnje po dobro obeleženim stazama, Vršačke planine posetiocima nude i noćenje u Odmaralištu „Crvenog krsta“, Planinarskom domu, kao i u etno-selu Malo Središte, u kom se nalazi puno vikendica za iznajmljivanje. Većina njih je dostupna za rezervacije preko specijalizovanih sajtova, a cene se kreću od 55 do 240 evra po danu. Idealne su za boravak više porodica, za roštiljanje i opušteno druženje.

Iz Malog Središta kreće i uspon na Gudurički vrh, najviši u Vojvodini, na kom se od zimus nalazi i novosagrađeni vidikovac, visok 16 metara. Sa njegove platforme pruža se jedinstven pogled na nepreglednu banatsku ravnicu, ostale vrhove Vršačkih planina, kao i na snežne vrhove planinskih masiva u susednoj Rumuniji. Za tu ne previše zahtevnu turu potrebno je oko tri sata, u oba smera.

Foto: J.J.Baljak Vidikovac na Guduričkom vrhu

Ukoliko se odlučite za jednodnevni izlet, preporučujemo šetnju Stazom zdravlja, koja se nalazi iznad samog Vršca. Ona prolazi kroz baštu popularnog kluba „Izazov“, u kom možete napraviti kratku pauzu za piće i nezaboravan pogled na grad. Ova staza dalje vodi i do Vršačkog utvrđenja, starog sedam vekova, koji je vikendom otvoren za posete. U njemu se nalazi stalna muzejska postavka na četiri nivoa. Potom možete otići na ručak u odmaralište „Crvenog krsta“ ili se spustiti do nekog restorana u gradu.

Foto: J.J.Baljak

Vršačke komunalne službe su uredile sva popularna izletišta, a lokalna samouprava je obezbedila i besplatan autobuski prevoz od grada do brega. Polasci ka bregu su u 10 i 11 časova sa stajališta „kod Šinkovića“, a povratak u grad je u 15.30 i 17.30 časova, sa platoa „kod Slaviše“.