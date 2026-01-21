KVOTE "PADALICE": Kladionice pomažu i ove srede
ZA danas smo vam izdvojili nekoliko utakmica na kojima su kvote u padu.
ITALIJA SERIJA D KUP
14.30 Frankavila - Ankona UG 0-2 (sa 1,67 na 1,36)
14.30 Pistojesa - Klub Milano UG 3+ (sa 2,10 na 2,00)
SAUDIJSKA ARABIJA PRO LIGA
16.30 Al Ohdud - Al Rijad X (sa 1,75 na 1,60)
KIPAR KUP
17.00 Aris Limasol - AEL Limasol UG 3+ (sa 1,80 na 1,67)
LIGA ŠAMPIONA
21.00 Njukasl - PSV 1 (sa 1,48 na 1,40)
