KVOTE "PADALICE": Kladionice pomažu i ove srede

21. 01. 2026. u 08:30

ZA danas smo vam izdvojili nekoliko utakmica na kojima su kvote u padu.

ITALIJA SERIJA D KUP

14.30 Frankavila - Ankona UG 0-2 (sa 1,67 na 1,36)

14.30 Pistojesa - Klub Milano UG 3+ (sa 2,10 na 2,00)

SAUDIJSKA ARABIJA PRO LIGA

16.30 Al Ohdud - Al Rijad X (sa 1,75 na 1,60)

KIPAR KUP

17.00 Aris Limasol - AEL Limasol UG 3+ (sa 1,80 na 1,67)

LIGA ŠAMPIONA

21.00 Njukasl - PSV 1 (sa 1,48 na 1,40)

