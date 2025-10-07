KVOTE "PADALICE": Kladionice pomažu i ovog utorka
ZA danas smo vam izdvojili nekoliko utakmica na kojima su kvote u padu.
EFL TROFEJ
20.00 Vikomb - Fulam U21 1 (sa 1,65 na 1,40)
20.00 Vigan - Vulverhempton U21 1 (sa 1,67 na 1,45)
20.00 Stivenejdž - Bromli 1 (sa 1,62 na 1,55)
20.00 Kembridž junajted - Luton UG 0-2 (sa 2,10 na 1,95)
20.00 Lejton orijent - Kroli taun UG 3+ (sa 1,67 na 1,53)
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Andrej Popović mladi fizičar iz Kikinde
Preporučujemo
NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za utorak
07. 10. 2025. u 07:00
LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote
07. 10. 2025. u 07:30
3+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti
07. 10. 2025. u 08:00
JUČE SMO PROŠLI! Evo današnjih predloga za igru "GG"
07. 10. 2025. u 08:30
CEO TENIS U ŠOKU: Čuvena teniserka ugradila veštačke grudi (FOTO)
Najnovije vesti iz tenisa su prilično neverovatne.
03. 10. 2025. u 19:45
HRVATI U ŠOKU ZBOG SRPSKOG TV KOMENTATORA: Nisu mogli da veruju šta slušaju dok Dinamo Zagreb igra u Srbiji (VIDEO)
Najnovije vesti iz Hrvatske prilično su zanimljive svima kojima je Srbija u srcu.
03. 10. 2025. u 17:05
STRELjAJU AMERIČKOG KOŠARKAŠA?! Uhapšen jer je imao "bombone" zbog kojih mu odmah sledi smrtna kazna? Ovako se brani da bi ostao živ!
Najnovije vesti iz sveta košarke su sve samo ne klasične košarkaške.
03. 10. 2025. u 15:57
Komentari (0)