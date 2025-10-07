TIP

KVOTE "PADALICE": Kladionice pomažu i ovog utorka

Тип редакција

07. 10. 2025. u 11:12

ZA danas smo vam izdvojili nekoliko utakmica na kojima su kvote u padu.

Foto: Profimedia

EFL TROFEJ

20.00 Vikomb - Fulam U21 1 (sa 1,65 na 1,40)

20.00 Vigan - Vulverhempton U21 1 (sa 1,67 na 1,45)

20.00 Stivenejdž - Bromli 1 (sa 1,62 na 1,55)

20.00 Kembridž junajted - Luton UG 0-2 (sa 2,10 na 1,95)

20.00 Lejton orijent - Kroli taun UG 3+ (sa 1,67 na 1,53)

