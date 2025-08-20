KVOTE "PADALICE": Kladionice pomažu i ove srede

Crvena zvezda i Pafos su na Marakani odigrali izuzetno uzbudljivu prvu utakmicu plej-ofa za plasman u Ligu šampiona, a konačan rezultat, 1:2 svakako, nije bio po volji srpskom prvaku pred revanš koji se igra sledeće sedmice. Ipak, posle svega viđenog u ovom duelu (a bilo je i poništenih golova i poništenih odluka o penalu), crveno-beli imaju čemu da se nadaju na Kipru. Tamko će isti rivali odmeriti snage u utorak 26. avgusta od 21 sat, kada će i pasti odluka koji će od ova dva tima igrati u elitnom klupskom nadmetanju UEFA, a ko će, kao poraženi, preći u grupnu fazu Lige Evrope. Da bi prošla u Ligu šampiona, Zvezda mora ili da pobedi sa dva razlike u revanšu, ili sa jedan, pa da sa penala eliminiše ovog vrlo nezgodnog, a vrlo iskusnog suaprnika.