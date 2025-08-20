TIP

KVOTE "PADALICE": Kladionice pomažu i ove srede

Vukašin Miljković

20. 08. 2025. u 11:30

ZA danas smo vam izdvojili nekoliko utakmica na kojima su kvote u padu.

JAPAN 1

12.00 Sanfrese Hirošima - Visel Kobe UG 0-2 (sa 1,70 na 1,50)

JUŽNA KOREJA KUP

13.00 Đonbuk - Gangvon UG 3+ (sa 1,95 na 1,85)

DANSKA 2

18.00 Orhus - Kolding 1 (sa 3,10 na 2,55)

18.00 Hobro - Horsens GG (sa 1,80 na 1,66)

ENGLESKA LIGA JEDAN

21.00 Bolton - Reding 1 (sa 1,68 na 1,55)

