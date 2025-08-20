KVOTE "PADALICE": Kladionice pomažu i ove srede
ZA danas smo vam izdvojili nekoliko utakmica na kojima su kvote u padu.
JAPAN 1
12.00 Sanfrese Hirošima - Visel Kobe UG 0-2 (sa 1,70 na 1,50)
JUŽNA KOREJA KUP
13.00 Đonbuk - Gangvon UG 3+ (sa 1,95 na 1,85)
DANSKA 2
18.00 Orhus - Kolding 1 (sa 3,10 na 2,55)
18.00 Hobro - Horsens GG (sa 1,80 na 1,66)
ENGLESKA LIGA JEDAN
21.00 Bolton - Reding 1 (sa 1,68 na 1,55)
BONUS VIDEO: Kladioničarske priče Milana Đurice
Preporučujemo
NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za sredu
20. 08. 2025. u 07:00
JUČE JE LAGANO DOŠLO: Evo današnjeg Tipovog "sigurica" tiketa sa tri realne kvote
20. 08. 2025. u 07:15
3+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti
20. 08. 2025. u 08:12
OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za sredu
20. 08. 2025. u 07:35
ZAPAD GLEDA I NE VERUJE: Evo šta je upravo uradilo preko 210.000 Rusa
Otkako je počeo rat u Ukrajini, Rusija se u vestima nađe, bar kada se o sportu radi, uglavnom zbog sankcija koji trpe njeni sportisti. Ali, nešto nesvakidašnje za Zapad priredilo je više od 210.000 Rusa.
19. 08. 2025. u 15:12
JEZIVO: Stavio skrivenu kameru u svlačionicu da snima decu kojoj je trener!
Najnovije vesti iz sporta su prilično zastašujuće.
19. 08. 2025. u 16:18
SKANDAL! Fatalna stjuardesa koštala fudbalera razvoda! A tek kod koga je pobegla šokirana žena...
Najnovije vesti iz sveta fudbala su prilično šokantne.
18. 08. 2025. u 19:23
Komentari (0)