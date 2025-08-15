KVOTE "PADALICE": Kladionice pomažu i ovog petka
PRED vama je spisak današnjih najzanimljivijih utakmica na kojima bukmejkeri obaraju koeficijente, što nekada može biti dobra, a nekada i loša stvar
SLOVENIJA 1
20.15 RADOMLjE - KASA PIJA 1 (sa 2,45 na 2,15)
JERMENIJA 1
15.00 VAN - URARTU 2 (sa 1,70 na 1,55)
AUSTRIJA 2
18.00 KAPFENBERG - A. LUŠTENAU 2 (sa 2,05 na 1,92)
BELGIJA 1
20.45 OUD HEVERLE - GENK 2 (sa 1,90 na 1,63)
BUGARSKA 1
20.15 LOKOMOTIVA - SLAVIJA 1 (sa 2,40 na 1,90)
FRANCUSKA 2
20.00 RED STAR - AMIJEN 1 (sa 2,20 na 1,90)
