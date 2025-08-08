KVOTE "PADALICE": Kladionice pomažu i ovog petka
PRED vama je spisak današnjih najzanimljivijih utakmica na kojima bukmejkeri obaraju koeficijente, što nekada može biti dobra, a nekada i loša stvar
BUGARSKA 1
20.15 MONTANA - BOTEV 2 (sa 2,90 na 2,45)
*Uzmi 20% bonusa za LIVE!
Aktiviraj bonus uz odigrani tiket od 4+ para, uplatom od 1.000RSD i kvotom od 5.00 ili više!*
BELORUSIJA 2
16.00 GOMEL 2 - SLONIM 1 (sa 1,54 na 1,37)
ČEŠKA 2
17.30 BUDEJOVICE - VLASIM 1 (sa 2,55 na 2,15)
DANSKA 2
19.00 HOBRO - B93 1 (sa 2,40 na 2,10)
R. IRSKA 2
20.45 DANDALK - ATLON 1 (sa 1,42 na 1,25)
