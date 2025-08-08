TIP

KVOTE "PADALICE": Kladionice pomažu i ovog petka

Ivan Dobrilović

08. 08. 2025. u 11:15

PRED vama je spisak današnjih najzanimljivijih utakmica na kojima bukmejkeri obaraju koeficijente, što nekada može biti dobra, a nekada i loša stvar

Foto: Profimedia

BUGARSKA 1

20.15 MONTANA - BOTEV 2 (sa 2,90 na 2,45)

BELORUSIJA 2

16.00 GOMEL 2 - SLONIM 1 (sa 1,54 na 1,37)

ČEŠKA 2

17.30 BUDEJOVICE - VLASIM 1 (sa 2,55 na 2,15)

DANSKA 2

19.00 HOBRO - B93 1 (sa 2,40 na 2,10)

R. IRSKA 2

20.45 DANDALK - ATLON 1 (sa 1,42 na 1,25)

