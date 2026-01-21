TIP ostali sportovi

EVROPSKO PRVENSTVO U RUKOMETU: Hrvati i Šveđani igraju na gol više, Holanđani rutinski odrađuju posao...

Marko Milosavljević

21. 01. 2026. u 11:35

DANAS se igra poslednje kolo preliminarne faze Evropskog prvenstva, a mi smo za vas spremili još jedan tiket.

Foto: Profimedia

Sreda

18.00 Holandija - Gruzija H1 -5,5 (1,82)

20.30 Švedska - Hrvatska +31,5 (2,35)

Kvota: 4,28

