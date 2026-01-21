EVROPSKO PRVENSTVO U RUKOMETU: Hrvati i Šveđani igraju na gol više, Holanđani rutinski odrađuju posao...
DANAS se igra poslednje kolo preliminarne faze Evropskog prvenstva, a mi smo za vas spremili još jedan tiket.
Sreda
18.00 Holandija - Gruzija H1 -5,5 (1,82)
20.30 Švedska - Hrvatska +31,5 (2,35)
Kvota: 4,28
