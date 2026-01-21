TIP ostali sportovi

VATERPOLO TIKET: Evo predloga sa Evropskog prvenstva

Marko Milosavljević

21. 01. 2026. u 08:43

DANAS se igra poslednje kolo grupne faze Evropskog prvenstva u vaterpolu, a mi smo za vas spremili tri predloga.

ВАТЕРПОЛО ТИКЕТ: Ево предлога са Европског првенства

FOTO: Tanjug/AP

Evropsko prvenstvo

15.30 Turska - Gruzija H2 2,5 (1,77)

18.00 Italija - Hrvatska 2 (1,60)

20.30 Rumunija - Grčka H1 8,5 (1,85)

Kvota: 5,24

