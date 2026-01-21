VATERPOLO TIKET: Evo predloga sa Evropskog prvenstva
DANAS se igra poslednje kolo grupne faze Evropskog prvenstva u vaterpolu, a mi smo za vas spremili tri predloga.
Evropsko prvenstvo
15.30 Turska - Gruzija H2 2,5 (1,77)
18.00 Italija - Hrvatska 2 (1,60)
20.30 Rumunija - Grčka H1 8,5 (1,85)
Kvota: 5,24
