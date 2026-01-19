TIP ostali sportovi

"ORLOVI" LETE KA DRUGOJ FAZI: Rukometaši Srbije ruše Austriju i nadaju se pobedi Nemaca

RUKOMETAŠI Srbije će se u poslednjem kolu grupne faze Evropskog prvenstva sastati sa Austrijom.

Foto: Profimedia

Naši momci su pokazali da mogu da odigraju sa svima, ali postoji veliki problem, nikada to nikada to nismo radili dobro u kontinuitetu.

Često smo kroz istoriju rušili velike reprezentacije, ali kada je bilo najpotrebnije, nismo bili oni pravi.

Ova generacija ima novu krv, svesni su da moraju još mnogo da rade i upravo to ih drži na zemlji.

U prošlom kolu smo savladali svetsku velesilu, odnosno reprezentaciju Nemačke, konačan rezultat glasio je 30:27.

Najbolji ishod bi bio da slavimo protiv Austrijoe, ali i da Nemci savladaju Špance kako bi u narednu fazu preneli dva boda.

Austrijanci imaju respektabilan sastav, imaju dosta kvalitetnih igrača, ali verujemo da će Srbija upisati još jedan trijumf i plasirati se u narednu fazu.

NAŠ TIP: Austrija - Srbija 2 (kvota 1,75)

