"ORLOVI" LETE KA DRUGOJ FAZI: Rukometaši Srbije ruše Austriju i nadaju se pobedi Nemaca
RUKOMETAŠI Srbije će se u poslednjem kolu grupne faze Evropskog prvenstva sastati sa Austrijom.
Naši momci su pokazali da mogu da odigraju sa svima, ali postoji veliki problem, nikada to nikada to nismo radili dobro u kontinuitetu.
Često smo kroz istoriju rušili velike reprezentacije, ali kada je bilo najpotrebnije, nismo bili oni pravi.
Ova generacija ima novu krv, svesni su da moraju još mnogo da rade i upravo to ih drži na zemlji.
U prošlom kolu smo savladali svetsku velesilu, odnosno reprezentaciju Nemačke, konačan rezultat glasio je 30:27.
Najbolji ishod bi bio da slavimo protiv Austrijoe, ali i da Nemci savladaju Špance kako bi u narednu fazu preneli dva boda.
Austrijanci imaju respektabilan sastav, imaju dosta kvalitetnih igrača, ali verujemo da će Srbija upisati još jedan trijumf i plasirati se u narednu fazu.
NAŠ TIP: Austrija - Srbija 2 (kvota 1,75)
POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA
Preporučujemo
VATERPOLO TIKET: Evo predloga sa Evropskog prvenstva
19. 01. 2026. u 08:16
OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za ponedeljak
19. 01. 2026. u 08:07
3+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti
19. 01. 2026. u 08:00
KAKVA DRAMA! Rukometna reprezentacija Srbije ipak izbačena sa Evropskog prvenstva!
Rukometna reprezentacija Srbije, nažalost, neće nastaviti svoju čudesnu priču na šampionatu Evrope 2026.
19. 01. 2026. u 22:06
SRBIJA "BIRA" RIVALA! Sada je sve poznato, evo na koga će naši vaterpolisti ići u polufinalu ako pobede Crnu Goru, a na koga ako izgube.
VATERPOLISTI Grčke pridružili su se Srbiji u polufinalu EP u Beogradu.
19. 01. 2026. u 22:31
NIJE VIŠE KAO ŠTO JE NEKAD BILO: Novak Đoković priznao: Organizatori Australijan opena o tome odlučuju, ne ja...
Dobro sam se osećao danas, hajde da vidimo kada će biti za par dana, izjavio je u Melburnu najbolji srpski teniser Novak Đoković na konferenciji za medije posle plasmana u drugo kolo Australijan opena.
19. 01. 2026. u 18:56
Komentari (0)