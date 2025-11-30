SELTIKSI SU SLAVILI U "ZELENOM GRADU": Kavalirsi žele osvetu
KOŠARKAŠI Bostona će u noći između nedelje i ponedeljka gostovati Klivlendu
Seltiksi ove sezone ne pružaju ono što se od njih očekuje, do sada su ostvarili samo deset pobeda.
Nakon dva uzastopna trijumfa pretrpeli su poraz na svom terenu od Minesote rezultatom 119:115.
Klivlend je ulisao 12 pobeda, ali u prošlom kolu su poraženi od ekipe Atlante.
Ovi rivali su se sastali pre mesec dana u Bostonu i tada je domaćin slavio rezultatom 125:105.
Verujemo da će danas Kavalirsi biti uspešniji.
NAŠ TIP: H1 -5,5 (kvota 1,67)
ŠOK! Čima Moneke završio u urgentnom centru
Jedan od najvažnijih igrača Crvene zvezde, Čima Moneke, primljen je u Urgentni centar gde mu je urađena dijagnostika zbog problema sa skočnim zglobom.
30. 11. 2025. u 14:29
NEVEROVATAN PORAZ SRBIJE NA SVETSKOM PRVENSTVU! Naše rukometašice idu dalje, ali...
Ženska rukometna reprezentacija Srbije nije uspela da nastavi niz pobeda na prvenstvu sveta, a rukometašice jednog od domaćina za to su se pobrinule: Nemačka ne samo da je pobedila Srbiju, a konačan rezultat je glasio 20:31, već je naš državni tim, u jednom vrlo nervoznom nastupu, izgubio i iskusnu Sanju Radosavljević, izneta je potom sa terena i Dunja Tabak, a pritom su mu i "trajno" isključena Jovana Skrobić, dok je Dragana Cvijović dobila "dvostruko isključenje" zbog svog besa. Ipak, ima i dobrih vesti za Srpkinje, a tiču se druge runde šampionata planete...
30. 11. 2025. u 19:33 >> 19:33
ZVEZDA UZ DOSTA MUKE SAVLADALA OFK BEOGRAD: Plavo-beli dva puta vodili ali ipak tri boda iz Zaječara odnose crveno-beli
Fudbaleri OFK Beograd i Crvena zvezda odigrali su spektakularan meč u 17. kolu Superlige Srbije. Crveno-beli su slavili sa 4:3 u Zaječaru.
30. 11. 2025. u 20:29
