SELTIKSI SU SLAVILI U "ZELENOM GRADU": Kavalirsi žele osvetu

Marko Milosavljević

30. 11. 2025. u 10:42

KOŠARKAŠI Bostona će u noći između nedelje i ponedeljka gostovati Klivlendu

СЕЛТИКСИ СУ СЛАВИЛИ У ЗЕЛЕНОМ ГРАДУ: Кавалирси желе освету

FOTO: Tanjug/AP

Seltiksi ove sezone ne pružaju ono što se od njih očekuje, do sada su ostvarili samo deset pobeda.

Nakon dva uzastopna trijumfa pretrpeli su poraz na svom terenu od Minesote rezultatom 119:115.

Klivlend je ulisao 12 pobeda, ali u prošlom kolu su poraženi od ekipe Atlante.

Ovi rivali su se sastali pre mesec dana u Bostonu i tada je domaćin slavio rezultatom 125:105.

Verujemo da će danas Kavalirsi biti uspešniji.

NAŠ TIP: H1 -5,5 (kvota 1,67)

