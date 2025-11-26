OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za sredu
REDAKCIJA Tipa vam za danas predlaže sledeći tiket sastavljen od košarkaških mečeva.
Sreda
19.30 Crvena zvezda - Olimpijakos 1 (2,05)
23.00 Boston Seltiks - Detroit Pistons 1 (2,20)
Kvota: 4,51
