OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za sredu

Marko Milosavljević

26. 11. 2025. u 07:20

REDAKCIJA Tipa vam za danas predlaže sledeći tiket sastavljen od košarkaških mečeva.

FOTO: Profimedia

Sreda

19.30 Crvena zvezda - Olimpijakos 1 (2,05)

23.00 Boston Seltiks - Detroit Pistons 1 (2,20)

Kvota: 4,51

