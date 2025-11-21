TIP ostali sportovi

OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za petak

Marko Milosavljević

21. 11. 2025. u 09:54

REDAKCIJA Tipa vam za danas predlaže sledeći tiket sastavljen od košarkaških mečeva.

ОСТАЛИ СПОРТОВИ: Тип - тикет за петак

FOTO: Profimedia

Petak

20.15 Olimpijakos - Pariz +174,5 (1,90)

20.30 Virtus Bolonja - Makabi Te Aviv 2 (2,50)

Kvota: 4,75

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ŽIVOJINOVIĆI SPREMAJU SLAVU: Viktor glavni domaćin - pokazao kako idu pripreme (FOTO)

ŽIVOJINOVIĆI SPREMAJU SLAVU: Viktor glavni domaćin - pokazao kako idu pripreme (FOTO)