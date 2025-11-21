TIP ostali sportovi

KLADIONIČARSKI KOKTEL: Tiket sastavljen od različitih sportova

ТИП редакција

21. 11. 2025. u 11:00

ZA danas smo vam spremili predloge iz košarke i fudbala.

КЛАДИОНИЧАРСКИ КОКТЕЛ: Тикет састављен од различитих спортова

FOTO: Tanjug/AMIR HAMZAGIĆ

Petak

20.30 Partizan - Fenerbahče 1 (1,75)

20.30 Baskonija - Bajern 2 (2,00)
3.30 Hjuston rokets - Denver nagets hendikep poena 2 (-5,5) (1,60)

Ukupna kvota: 5,60

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ZVEZDA SE HITNO OGLASILA! UEFA promenila stav o Mi smo cigani, najjači smo najjači!

ZVEZDA SE HITNO OGLASILA! UEFA promenila stav o "Mi smo cigani, najjači smo najjači!"