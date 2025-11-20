TIP ostali sportovi

NBA TIKET: Tipovi iz najjače košarkaške lige sveta

В.М.

20. 11. 2025. u 11:00

ZA danas vam je naša redakcija predložila četiri predloga.

НБА ТИКЕТ: Типови из најјаче кошаркашке лиге света

Foto: Profimedia

NBA

1.00 Ivica Zubac ukupno skokova +10,5 (1,80)

2.00 Memfis grizlis - Sakramento kings 2 (2,05)
2.00 Milvoki baks - Filadelfija seventisiksersi ukupno poena +222,5 (1,63)

Ukupna kvota: 6,01

