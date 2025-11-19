NEMA KO DRUGI: Kamerunac je jedina svetla tačka tmurne sezone Pejsersa

OČEKUJEMO novo dobro izdanje Paskala Sijakam čiji Indijana pejsersi dočekuju Šarlot hornetse sat vremena posle ponoći.

Foto: Profimedia

Da će Pejsersi imati slabu sezonu očekivalo se nakon povrede Halibartona i odlaska Tarnera, ali niko nije mislio da će biti ovako loši i da će imati skor 1-13 nakon 14 odigranih mečeva.

Evidentno je da Indijana napada prvog pika kojeg zanimljivo nikada nije imala u svojoj istoriji, ali sezona je duga i moraju se strpiti do drafta i iduće godine da se pojačaju i naprave novi napad na titulu.

Što se tiče ove godine, jedna od retkih svetlih tački u ekipi je Paskal Sijakam koji igra veoma dobro. Sjajni Kamerunac u proseku ubacuje 24.9 poena, hvata 7.1 skok i deli 4.9 asistencija.

Oko njega se vrti sve u igri Pejsersa, a kako je večerašnji rival Indijani ekipa Šarlota, takođe jedna od lošijih u ligi, Sijakam bi trebao imati novo dobro izdanje i očekujemo statistički dominantnu utakmicu od njega.

NAŠ TIP: Paskal Sijakam +25,5 poena (kvota 1,90)

TIP ZA HRABRIJE: Sijakam ostvaruje dabl-dabl (kvota 5,70)

