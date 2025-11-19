NEMA KO DRUGI: Kamerunac je jedina svetla tačka tmurne sezone Pejsersa
OČEKUJEMO novo dobro izdanje Paskala Sijakam čiji Indijana pejsersi dočekuju Šarlot hornetse sat vremena posle ponoći.
Da će Pejsersi imati slabu sezonu očekivalo se nakon povrede Halibartona i odlaska Tarnera, ali niko nije mislio da će biti ovako loši i da će imati skor 1-13 nakon 14 odigranih mečeva.
Evidentno je da Indijana napada prvog pika kojeg zanimljivo nikada nije imala u svojoj istoriji, ali sezona je duga i moraju se strpiti do drafta i iduće godine da se pojačaju i naprave novi napad na titulu.
Što se tiče ove godine, jedna od retkih svetlih tački u ekipi je Paskal Sijakam koji igra veoma dobro. Sjajni Kamerunac u proseku ubacuje 24.9 poena, hvata 7.1 skok i deli 4.9 asistencija.
Oko njega se vrti sve u igri Pejsersa, a kako je večerašnji rival Indijani ekipa Šarlota, takođe jedna od lošijih u ligi, Sijakam bi trebao imati novo dobro izdanje i očekujemo statistički dominantnu utakmicu od njega.
NAŠ TIP: Paskal Sijakam +25,5 poena (kvota 1,90)
TIP ZA HRABRIJE: Sijakam ostvaruje dabl-dabl (kvota 5,70)
