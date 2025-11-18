NETSI PREKINULI NIZ: Seltiksi su apsolutni favoriti

BOSTON će u noći između utorka i srede gostovati Bruklinu.

FOTO: Tanjug/AP/Michael Dwyer

Seltiksi su u prošlom kolu ostvarili pobedu, bolji su na svom terenu bili od Los Anđeles Klipersa.

Džejlen Braun je sa 33 poena bio najefikasniji pojedinac u pobedničkom taboru, pratio ga je Pričard sa 30.

Sa druge strane, Netsi su konačno prekinuli crni niz, nakon četiri uzastopna pora srušili Vašington.

Verujemo da će granica poena u ovom duelu biti prebačena.

NAŠ TIP: +222,5 (kvota 1,75)

