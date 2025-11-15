TIP ostali sportovi

OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za subotu

Marko Milosavljević

15. 11. 2025. u 09:25

REDAKCIJA Tipa vam za danas predlaže sledeći tiket sastavljen od košarkaških mečeva.

ОСТАЛИ СПОРТОВИ: Тип - тикет за суботу

FOTO: ABA liga/Dragana Stjepanović

Subota

19.30 Budućnost - Ilirija +173,5 (1,97)

20.00 Gran Kanarija - Huventud 2 (2,05)

Kvota: 4,04

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

SRBIJA UZ ČUDO MOŽE NA SVETSKO PRVENSTVO! Orlovi izgubili od Engleske, a nisu dobili sjajnu vest od Albanaca
Fudbal

2 51

SRBIJA UZ ČUDO MOŽE NA SVETSKO PRVENSTVO! "Orlovi" izgubili od Engleske, a nisu dobili sjajnu vest od Albanaca

Fudbalska reprezentacija Srbije nije uspela da pobedi Englesku na Vembliju, pa je usled poraza od 2:0 postalo definitivno poznato da iz svoje kvalifikacione grupe neće otići ni direktno na Svetsko prvenstvo, ni u baraž, što je obezbedila Albanija pobedom u Andori (1:0). Ipak, šansa za "orlove" postoji - i to minimalna - da budu među četiri najbolje ekipe u Ligi nacija koje se nisu kvalifikovale kroz kvalifikacione grupe. Trenutno, ta četiri mesta zauzimaju Vels, Rumunija, Švedska i Severna Irska, a samo srećan splet okolnosti može našu selekciju da "ugura" u tu malu grupu koja "bočnim putem" ide u baraž.

13. 11. 2025. u 22:39 >> 22:40

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Štednja u Unicredit Banci uz kamatnu stopu od čak 3,60%

Štednja u Unicredit Banci uz kamatnu stopu od čak 3,60%