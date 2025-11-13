TIP ostali sportovi

OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za četvrtak

Marko Milosavljević

13. 11. 2025. u 10:15

REDAKCIJA Tipa vam za danas predlaže sledeći tiket sastavljen od košarkaških mečeva.

ОСТАЛИ СПОРТОВИ: Тип - тикет за четвртак

FOTO: M. Vukadinović

Četvrtak

20.00 Crvena zvezda - Monako 1.pol +83,5 (1,62)

20.45 Real Madrid - Pantinaikos 2 (2,75)

Kvota: 4,46

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SRBIJA OVO NE PAMTI: Evo šta se desilo pred meč sa Engleskom! Orlovi gledaju i ne mogu da se čudom načude

SRBIJA OVO NE PAMTI: Evo šta se desilo pred meč sa Engleskom! "Orlovi" gledaju i ne mogu da se čudom načude