NBA: "Magični" jure pobedu na svom terenu, Lejkersi u veliki favoriti...
U NOĆI između ponedeljka i utorka pratićemo mečeve iz najjače lige na svetu, a mi smo za vas spremili nekoliko predloga.
NBA
1.00 Šarlot Hornets - Los Anđeles Lejkers H2 7,5 (1,90)
1.00 Orlando Medžik - Portland Trejlblejzers 1 (1,75)
2.00 Čikago Buls - San Antonio Spars 2 (1,62)
Kvota: 5,39
