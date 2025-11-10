TIP ostali sportovi

NBA: "Magični" jure pobedu na svom terenu, Lejkersi u veliki favoriti...

Marko Milosavljević

10. 11. 2025. u 10:30

U NOĆI između ponedeljka i utorka pratićemo mečeve iz najjače lige na svetu, a mi smo za vas spremili nekoliko predloga.

НБА: Магични јуре победу на свом терену, Лејкерси у велики фаворити...

FOTO: Tanjug/AP

NBA

1.00 Šarlot Hornets - Los Anđeles Lejkers H2 7,5 (1,90)

1.00 Orlando Medžik - Portland Trejlblejzers 1 (1,75)

2.00 Čikago Buls - San Antonio Spars 2 (1,62)

Kvota: 5,39

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SKANDAL! Trojica fudbalera uklonjena iz reprezentacije zbog klađenja uprkos najstrožoj zabrani!

SKANDAL! Trojica fudbalera uklonjena iz reprezentacije zbog klađenja uprkos najstrožoj zabrani!