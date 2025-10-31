NA OVO JE DUGO ČEKAO: Najplaćeniji igrač Partizana večeras igra sa posebnim motivom!

PARTIZAN će u osmom kolu Evrolige dočekati Barselonu (20.30), a poseban motiv imaće čovek od kojeg domaći navijači mnogo očekuju, Džabari Parker.

FOTO: N. Skenderija

Da je bivši student Djuka veliki majstor košarke nije tajna, radi se o sjajnom igraču koji je trebao imati veoma dobru NBA karijeru, ali povrede su ga omele i vidno usporile njegov košarkaški put.

Za sada u Partizanu nije prikazao što se od njega očekuje, delom je razlog on sam i slabe igre, a delom i što deluje da mu stil igre "crno-belih" ne leži baš najbolje.

Posebno je bio problematičan u odbrani koju dosta slabo igra, ali kada se zainati može na par poseda zaustaviti protivnika što smo videli u više navrata.

Najbolju partiju imao je protiv Reala kada je ubacio 23 poena, a mi verujemo da bi nešto slično večeras mogao pružiti protiv svog bivšeg tima Barselone.

Nije se u dobrim odnosima Džabari rastao od Katalonaca, bilo je otrovnih strelica putem medija upućenih tridesetogodišnjem Amerikancu koji će večeras imati priliku da se za to osveti.

Očekujemo da bude silno motivisan, da odigra na visokom nivou, a ako ga posluži šut mogao bi ponovo probiti granicu od 20 poena.

NAŠ TIP: Džabari Parker +11,5 poena (kvota 1,90)

TIP ZA HRABRIJE: Džabari Parker 20+ poena (kvota 7,50)

