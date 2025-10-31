TIP ostali sportovi

PREDLOZI ZA POENE IGRAČA: Markanen je u ritmu, Porzingis glavni posle povrede Janga...

В.М.

31. 10. 2025. u 12:30

PONUDA je večeras odlična, a mi smo vam spremili nekoliko zanimljivih predloga.

Foto: Profimedia

NBA

0.00 K. Porzingis +15,5 (1,53)

0.00 A. Sajmons +13,5 (1,90)
2.30 L. Dončić +32,5 (1,89)
3.00 L. Markanen +22,5 (1,57)

Ukupna kvota: 8,63

