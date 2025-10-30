TIP ostali sportovi

OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za četvrtak

Marko Milosavljević

30. 10. 2025. u 07:45

REDAKCIJA Tipa vam za danas predlaže sledeći tiket sastavljen od teniskih i košarkaških mečeva.

Foto: Profimedia

Četvrtak

16.00 Fric - Bublik 1 (1,67)

20.30 Milano - Pariz 1 (1,65)

20.30 Bajern Minhen - Virtus Bolonja 1 (1,55)

Kvota: 4,27

