OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za subotu

Marko Milosavljević

25. 10. 2025. u 10:26

REDAKCIJA Tipa vam je za danas spremila tiket sastavljen od teniskih mečeva.

ОСТАЛИ СПОРТОВИ: Тип - тикет за суботу

FOTO: Tanjug/AP

Subota

15.00 Siner - De Minor +20,5 (2,10)

16.30 Muzeti - Zverev 1 (1,95)

Kvota: 4,10

