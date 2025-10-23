ZVEZDA JURI JOŠ JEDNU POBEDU: Crveno-beli su konačno proigrali
CRVENA zvezda će u šestom kolu najelitnijeg evropskog takmičenja ugostiti Baskoniju.
Saša Obradović je nedavno stigao u klub i upisao je dve pobede koje su podigle moral čitavoj ekipi.
Crveno-beli su prošle nedelje bili stoprocentni u duplom kolu, savladali su Žalgiris, a zatim i Real Madrid.
Zvezda je konačno "kliknula", ekipa ima kvalitet i ostaje da se vidi da li će se sve kockice poklopiti.
Ipak, ima Zvezda i dosta problema, imaju nekoliko povređenih igrača, te je rotacija dosta kraća.
U klub je stigao i Džered Batler, igrač koji poseduje veliki kvalitet i ima zavidno NBA iskustvo.
Batlera, ipak, nećemo gledati večeras, najrealnije je da njegov debitantski nastup vidimo protiv Asvela.
Verujemo da će dcrveno-beli srušiti Baskoniju.
NAŠ TIP: H1 -4,5 (kvota 1,50)
