ZVEZDA JURI JOŠ JEDNU POBEDU: Crveno-beli su konačno proigrali

CRVENA zvezda će u šestom kolu najelitnijeg evropskog takmičenja ugostiti Baskoniju.

FOTO: M. Vukadinović

Saša Obradović je nedavno stigao u klub i upisao je dve pobede koje su podigle moral čitavoj ekipi.

Crveno-beli su prošle nedelje bili stoprocentni u duplom kolu, savladali su Žalgiris, a zatim i Real Madrid.

Zvezda je konačno "kliknula", ekipa ima kvalitet i ostaje da se vidi da li će se sve kockice poklopiti.

Ipak, ima Zvezda i dosta problema, imaju nekoliko povređenih igrača, te je rotacija dosta kraća.

U klub je stigao i Džered Batler, igrač koji poseduje veliki kvalitet i ima zavidno NBA iskustvo.

Batlera, ipak, nećemo gledati večeras, najrealnije je da njegov debitantski nastup vidimo protiv Asvela.

Verujemo da će dcrveno-beli srušiti Baskoniju.

NAŠ TIP: H1 -4,5 (kvota 1,50)

